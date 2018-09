Precio del oro logra aguantar tensa jornada y finaliza sin pérdidas

El oro cerró al alza este martes, en medio de una jornada en la que el dólar se comportó volátil antes de una decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

El precio del oro al contado avanzó un ligero 0.2% a US$ 1,200.60, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos reportaron un alza marginal de un 0.1% a US$ 1,205.10 la onza.

El oro ha caído más de 12% desde abril, presionado por las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos y la guerra comercial global lo cual ha obligado a los inversores a optar por el dólar en vez del oro como un activo de refugio.

Un dólar fuerte hace que el oro, que cotiza en esa divisa, sea más caro para inversores extranjeros y el alza de las tasas de interés estadounidenses usualmente aleja a los inversores de comprar activos que no rinden intereses, como el oro.

Cabe destacar que la FED dará a conocer su resolución sobre las tasas el miércoles, tras el cierre de una reunión de dos días. Las estimaciones indican que se anunciaría una nueva alza en las tasas de interés.

En el contexto económico internacional, Estados Unidos y China aplicaron el pasado lunes una nueva ronda de aranceles recíprocos a las importaciones, intensificando las tensiones comerciales que afectaría al crecimiento global.

Respecto a otros metales preciosos, la plata se elevó un 1.6% a US$ 14.45. El paladio al contado se alzó un leve 0.3% a US$ 1,062.20 la onza, mientras que el platino descendió un 0.2% a US$ 822.80 la onza.

Fuente: Reuters