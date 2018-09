Precio del oro cierra con pérdidas por el alza de las tasas de interés de la FED

Los precios del oro cerraron a la baja luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó las tasas de interés como esperaban algunos analistas y pronosticó tres años más de crecimiento económico.

Según datos al final de las operaciones, el oro al contado retrocedió un 0.3% a US$ 1,197.21 la onza. Los futuros del oro para diciembre en Estados Unidos cayeron US$ 6 o un 0.5%, a US$ 1,991.10 la onza.

El precio del oro reporta una baja aproximada de 12% desde abril, ante los temores de los inversionistas por la guerra comercial, lo cual ha provocado una subida del dólar, sumado a una mayor adquisición del billete verde al colocarse como principal activo de refugio desplazando al metal precioso.

Mediante un comunicado, la FED anunció la subida de los tipos de interés y dejó su perspectiva de política monetaria para los próximos años, en su mayoría, sin cambios.

El oro es vulnerable a las subidas de tasas porque tienden a impulsar al dólar, moneda en la que cotiza, lo que encarece al metal precioso para los poseedores de otras monedas.

Respecto a otros metales preciosos, la plata descendió un 0.1% a US$ 14.41 la onza. El platino subió un 0.7% a US$ 828.60 y el paladio escaló un 0.7% a US$ 1,068.70 la onza.

Fuente: Reuters