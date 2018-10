Precio del oro cierra su cuarta semana seguida al alza

El precio del oro subió este viernes a un máximo de más de tres meses, debido a las preocupaciones de los inversionistas por las caídas de los mercados bursátiles por lo que optaron por el metal precioso, visto como refugio ante las tensiones financiera.

El oro al contado se elevó un 0.2 % a US$ 1,234.35 la onza, luego de tocar los US$ 1,243.32, su nivel más alto desde mediados de julio. De esta forma, el lingote cerró su cuarta semana seguida al alza, su mejor racha desde enero.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos avanzaron un 0.28% a US$ 1,235.80 la onza.

"Continuamos viendo flujos de dinero que salen de los mercados de capital más riesgosos hacia activos de refugio seguro. Ese es uno de los principales impulsores del mercado (de oro)", mencionó David Meger, director de comercio de metales de High Ridge Futures.

Los precios del oro han anotado ganancias de más de 6% tras caer a US$ 1,159.96 la onza a mediados de agosto, su nivel más bajo desde enero de 2017.

Entre otros metales preciosos, el paladio se alzó un 0.5 % a US$ 1,105.22 la onza, pero debajo de un máximo histórico de US$ 1,150.50 la onza que tocó previamente durante esta semana. La plata avanzó un 0.1 % a US$ 14.63 la onza, mientras que el platino ganó un 1.2 % a US$ 832.50 la onza.

Fuente: Reuters