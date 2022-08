El jueves 28 de julio el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fijó las bandas de precios para el Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado (GLP-E), Gas Licuado de Petróleo destinado a granel (GLP-G), Gasohol de 84 octanos, Gasolinas de 90 y 84 octanos.

No obstante, el lunes 1 de agosto el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) mencionó que el GLP envasado y a granel no han variado de precio. Al respecto, el presidente de Opecu, Héctor Plate Cánepa, sostuvo que los nuevos precios fijados no se están reflejando en la venta al consumidor final.

A continuación, detallamos los precios de gasolinas, diésel, balón de gas doméstico y gas natural vehicular (GNV) hoy miércoles 3 de agosto del 2022, según datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Además, les mostramos dónde encontrar los precios más bajos para comprar combustible.

¿Cuánto está la gasolina hoy, miércoles 3 de agosto en Lima y Callao?

Facilito indica que el precio del galón de gasolina de 84 octanos fluctúa entre S/ 15.85 y S/ 20.99 en los distritos de la capital este miércoles.

El precio más bajo se ubicaba en un grifo de San Juan de Lurigancho, donde dicho combustible alcanzaba los S/ 15.85 por galón. En cambio, el precio más alto de S/ 20.99 se registraba en Carabayllo.

En cuanto a la gasolina de 90 octanos, el precio por galón varía entre S/ 19.54 y S/ 24.97 en los diferentes grifos de la capital. El distrito en donde se registraban los mayores precios es San Isidro.

Por otra parte, la gasolina de 95 octanos tiene un rango de precios que va desde S/ 20.90 en San Martín de Porres a S/ 28.97 en Los Olivos.

Mientras que la gasolina de 97 octanos se encuentra entre S/ 22 hasta S/ 29.47.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este miércoles, el diésel DB5 S-50 (petróleo) está en S/ 15.79 a S/ 20.49 el galón en los grifos de la capital.

¿Cuánto cuesta el balón de gas?

El balón de gas de 10 kilogramos registra precios que van desde S/ 44 hasta S/ 64.90 en los distritos de la capital este miércoles.

Los precios más bajos se registran en locales situados en distritos como San Juan Lurigancho, Punta Hermosa y Ate. Mientras que las tarifas más altas están en Surquillo, Ate y Santiago de Surco.

¿Cuál es el precio del gas natural vehicular (GNV)?

Hay algunos grifos de Ate donde el GNV se vende desde S/ 1.39 por metro cúbico. Le siguen distritos como Breña, San Miguel, Cercado de Lima y La Victoria donde el precio varía entre S/ 1.40 y S/ 1.43.

Sin embargo, en otros puntos de Lima el precio de este combustible llega hasta S/ 1.99 este miércoles.

