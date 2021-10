El precio del pollo volvió a incrementarse por encima de S/ 10 el kilo en los mercados minoristas de la capital en los últimos días, una situación que viene impactando los bolsillos de las familias.

Según el último boletín del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), esta semana el pollo eviscerado se vende a un promedio de S/ 9.76 por kilogramo en los mercados minoristas.

Sin embargo, en algunos mercados, como el de Lobatón de Lince cuesta a S/ 10.67 por kilo, mientras que en el Mercado N°2 de Surquillo el ave se oferta a S/ 10.50, de acuerdo con la información del aplicativo “Mi Caserita” del Midagri.

Además, en el Mercado Bolívar de Pueblo Libre el kilo de pollo tiene un precio de S/ 10.65 en promedio y en el Mercado La Aurora de Cercado de Lima el ave promedia en S/ 10.33 el kilo.

En Breña, Jesús María, San Martín de Porres, Independencia, Comas, y el Rímac el precio del pollo tampoco baja de los S/ 10 el kilo.

Por su parte, en los centros de acopio o mayoristas el precio se encuentra a S/ 6.95 por kg, con lo cual no se están logrando comercializar el total de aves ofertadas.

En los supermercados

En la página web de Plaza Vea, el kilo de pollo fresco con menudencia cuesta unos S/ 8.79. En tanto, en la web de Tottus, el precio promedio del pollo es de S/ 9.10 el kilo. Cada pollo entero pesa cerca de 2 kg, por lo que en total te saldría a S/ 18.20.

A su vez, en la tienda online de Metro el precio del pollo entero trozado en ocho piezas bordea los S/ 8.99 el kilo.

¿Cómo evolucionará el precio del pollo?

Para el economista Jorge González Izquierdo, en las próximas semanas, el precio del pollo costaría menos de lo que se registra en octubre, debido a que los insumos que se importan vienen bajando.

“El maíz y la torta de soja se mezclan para dar alimentos al pollo. A nivel mundial, estos insumos ya vienen retrocediendo hace semanas y la perspectiva es que se mantengan a la baja. Si a eso le sumas el comportamiento del dólar local que cae, entonces, los costos de producir un pollo está disminuyendo”, dijo el profesor de la Universidad del Pacífico a este medio.

¿Un acuerdo entre productores?

No obstante, Gonzales Izquierdo comentó si es que aún no se refleja la caída de precios de los insumos y del tipo de cambio en el precio actual del pollo, esto podría ser porque los productores se han puesto de acuerdo para no disminuir la venta de esta ave.

“Pensaría que hay un acuerdo entre productores porque los costos están bajando, así que es probable que si no existiera esa conversación el precio del pollo estaría a la baja, pero podría darse en la próximas semanas”, refirió el economista.

VIDEO RECOMENDADO

Tras esta fecha triple, la selección peruana solo sumó 3 puntos de 9 en disputa. La 'blanquirroja' ocupa el noveno puesto con 11 puntos y está a 5 unidades del quinto lugar. ¿Qué resultados necesita Perú para llegar al repechaje? A continuación te lo contamos.