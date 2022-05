Los precios del petróleo superaron el lunes los US$ 121 el barril, un máximo de más de dos meses, cuando China relajaba restricciones por el COVID-19 y operadores anticipaban un acuerdo de la Unión Europea para prohibir las importaciones de crudo ruso.

La actividad comercial fue escasa debido a un día festivo en Estados Unidos.

El contrato de futuros del crudo Brent para julio, que vence el martes, cerró con una alza de US$ 2,24, o un 1.9%, a US$ 121,67 el barril. Los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaron US$ 1,99, o un 1.7%, a US$ 117,06 el barril, ampliando las sólidas ganancias de la semana pasada.

“Una de las razones que se aducen para ello es el inminente levantamiento de las restricciones por el coronavirus en Shangai, que está despertando la esperanza de que la demanda de petróleo vuelva a repuntar en China”, señalaron analistas de Commerzbank en una nota a los clientes.

Shanghái anunció el fin de su confinamiento por COVID-19, que duró dos meses, y permitirá a la gran mayoría de los habitantes de la mayor ciudad de China salir de sus casas y conducir sus autos a partir del miércoles.

Mientras, la UE se reunía, lunes y martes, para discutir un sexto paquete de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, acciones que Moscú califica de “operación militar especial”.

“Europa ha estado regateando sobre este tema durante casi un mes, pero cada vez más el mercado está valorando (más sanciones) como un riesgo”, dijo Daniel Ghali, estratega senior de materias primas de TD Securities.

Los países de la UE no lograron un acuerdo sobre la prohibición de las importaciones de petróleo ruso, a pesar de los regateos de última hora, pero los líderes de los 27 países de la UE aprobarán en principio un embargo de petróleo, según el borrador de las conclusiones de una cumbre, dejando para más adelante los detalles prácticos y las decisiones difíciles.

Una nueva prohibición del petróleo ruso tensaría un mercado de crudo que ya está sometido a una gran presión en cuanto a la oferta, en un contexto de aumento de la demanda de gasolina, gasóleo y carburante para aviones en vísperas de la temporada alta del verano boreal en Estados Unidos y Europa.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre los que se encuentra Rusia, se reunirán el jueves para rechazar las peticiones de Occidente de acelerar el aumento de la producción. Mantendrán los planes existentes de aumentar su objetivo de producción en julio en 432,000 barriles diarios, dijeron a Reuters seis fuentes de la OPEP+.

Con información de Reuters

