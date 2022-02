El petróleo marcó el martes su precio más alto desde 2014 debido a que las tensiones entre Rusia y Ucrania escalaron después de que Moscú ordenó el envío de tropas a regiones separatistas, aumentando las preocupaciones sobre los suministros que han llevado a los precios a cerca de US$ 100 por barril.

Estados Unidos y sus aliados europeos están cerca de anunciar nuevas sanciones contra Rusia, luego de que el presidente Vladimir Putin reconoció formalmente a dos regiones del este de Ucrania, escalando una crisis de seguridad en el continente.

“El potencial de un repunte por encima de los US$ 100 el barril ha recibido un enorme impulso”, dijo Tamas Varga, de la corredora de petróleo PVM. “Quienes han apostado por tal movimiento anticiparon la escalada del conflicto”.

A las 10:00 GMT, el crudo Brent subía US$ 3.38 o un 3,5% a US$ 98.77, luego de alcanzar los US$ 99.50, su cota más alta desde septiembre de 2014.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos trepaba US$ 4.40 o un 4,8% a US$ 95.47 respecto al cierre del viernes, luego de tocar los US$ 96 también un máximo no visto desde 2014. El mercado estadounidense estuvo cerrado el lunes por un feriado.

“Vemos al mercado petrolero en un período de agitación y nerviosismo, avivado por miedos y emociones geopolíticas”, sostuvo Norbert Rücker, analista de Julius Baer. “Dado el estado de ánimo predominante, es muy probable que los precios del petróleo alcancen los tres dígitos en el corto plazo”.

La crisis de Ucrania ha agregado más apoyo a un mercado petrolero que se ha disparado debido a la escasez de suministros a medida que la demanda se recupera de la pandemia de coronavirus.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP+, se han resistido a los llamados para aumentar el suministro más rápidamente.

Un secretario británico de alto rango dijo el martes que la invasión rusa de Ucrania ha creado una situación tan grave como la crisis de los misiles de Cuba en 1962, cuando un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevó al mundo al borde de una guerra nuclear.

Las conversaciones sobre la renovación del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales continúan, lo que eventualmente podría impulsar las exportaciones de petróleo de Irán en más de 1 millón de barriles por día.

Con información de Reuters

