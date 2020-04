El peor inicio de semana registró ayer el mercado de petróleo, ya que el valor referencial de Texas (WTI) tuvo un desplome histórico de 305.97%. Según Reuters, los futuros del “oro negro” de Estados Unidos que vencen en mayo cerraron en US$-37.63 por barril, una pérdida de US$55.90 frente a la sesión anterior.

Este retroceso sería consecuencia del alto nivel de inventarios en los almacenes como consecuencia de la crisis por el coronavirus.

Anthony Laub, socio de Laub y Quijandría, explicó en Perú21.TV que se ha reducido “dramáticamente la demanda de petróleo”. “Tenemos hoy un problema, que es la falta de capacidad de almacenaje del producto y el decremento de la demanda”, expresó.

En ese sentido, explicó que ahora hay más oferta de la que se puede tomar, y que “naturalmente con eso los precios caen”. Pero señaló que esto es algo “temporal”.

“Este es un tema absolutamente coyuntural, nunca lo habíamos enfrentado (...) En cuestión de días veremos cómo se recupera y el petróleo regresa a sus US$20”, resaltó el experto.

IMPACTO EN EL PERÚ

Por otro lado, Anthony Laub comentó que la traducción de la caída “no es inmediata” en el mercado peruano.

“Lo más seguro es que el petróleo que están consumiendo hoy los peruanos fue un crudo que compramos cuando no estaba en US$20 sino en US$50. Entonces, hasta que no se acabe ese stock el traslado al precio no puede ser inmediato. (...) (El precio al consumidor) baja gradualmente”, sostuvo.

