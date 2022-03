Desde hace unos meses se habla del buen ciclo de los precios de los metales y uno de ellos es el oro. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el valor de este metal, entre el 2 y el 9 de marzo, se cotizó en US$1,988 la onza.

Pese a ese precio, la producción local no es tan alta como para aprovecharlo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en enero se produjo un poco más de 7.9 millones de granos fino, que aunque fue mayor en 4.5% respecto al primer mes del año pasado, significó un retroceso de 2.9% si se compara con diciembre de 2021.

Las cifras del Minem también revelan que las exportaciones auríferas aumentaron 28.6% en 2021 y sumaron US$10,121 millones, pero en diciembre se registró una desaceleración de 1.78%.

En tanto, en la cartera de proyectos de construcción de minas, el monto de inversión asciende a US$7,818 millones e incluye a seis obras.

Poco aprovechamiento

El gerente general de Kallpa SAB, Alberto Arispe, explicó a este diario que en 12 meses el precio del metal precioso ha subido alrededor del 16% y se encuentra en su mejores momentos. Incluso en la semana superó en algún momento los US$2,000 la onza.

“El oro es un activo que se convierte en un refugio cuando hay guerra y cuando hay inflación (...). Lo que ha impulsado el precio es la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos en una situación en donde hay inflación y guerra”, comentó.

En ese sentido, consideró que es un problema, de este y otros gobiernos, que no se aproveche este buen momento del oro y de otros metales.

“Perú debería atraer capital privado para explorar oro y cobre (...) Cuando hay altos precios las compañías mineras hacen mucho dinero que lo reinvierten”, comentó.

Por su parte, el analista y columnista de Perú21 Anthony Laub lamentó que no se impulse la cartera de proyectos mineros, y aseguró que si ello se hacía hace algunos años, hoy estaríamos aprovechando el ciclo de precios de los metales.

“Hace cinco años la onza costaba en promedio US$1,200. Si hubiésemos dado un espacio para que lo proyectos mineros salgan adelante, hoy estaríamos aprovechando los precios”, comentó.

Recordó el proyecto aurífero Conga, cuya inversión estimada es de US$4,800 millones y que está paralizado desde hace más de 10 años.

“Con Conga, Cajamarca no sería una de las regiones más pobres del país. En producción de oro no ha habido mayor desarrollo de nuevas minas que produzcan este mineral, no se le ha dado impulso”, aseguró.

Del mismo modo, consideró que si se quiere aprovechar otro ‘boom’ de precios de metales en algunos años, se debe trabajar desde ahora en impulsar nuevos proyectos.

Tenga en cuenta

Según el Ministerio de Energía y Minas, en 2021 Perú se posicionó como el segundo productor de oro en Latinoamérica y ocupó el puesto 11 en el mundo.

La producción de oro ascendió a 96′585,647 granos finos en 2021, por encima de los 88′053,944 granos finos del año anterior, pero aún por debajo de los niveles previos a la pandemia, ya que en 2019 la producción superó los 128 millones de granos finos.

VIDEO RECOMENDADO

Congreso sesionará este lunes 14 para consultar admisión de la moción de vacancia contra Pedro Castillo. Zamir Villaverde y sobrino de Pedro Castillo serán investigados por la fiscalía por lavado de activos. Oficializan pedido de extradición ante España por cohecho pasivo contra César Hinostroza. Comisión Especial del TC del Congreso publica un nuevo cronograma del proceso de selección. JEE de Lima Centro exhorta a funcionarios y autoridades a respetar legislación sobre publicidad estatal.