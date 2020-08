Hace unas semanas, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó por mayoría el proyecto de ley que permite a los usuarios de telefonía móvil y fija acumular minutos para llamadas, mensajes de texto y datos de Internet.

El presidente de la comisión, Luis Simeón (Acción Popular), comentó que esta iniciativa, que data del 2017, fue aprobada al ser “un justo derecho” de los usuarios de telefonía. El proyecto está a la espera de debatirse y aprobarse en el Pleno del Congreso.

Sobre esta normativa, el presidente de Osiptel, Rafael Muente, refirió que cuando se pretende establecer que aquello no consumido sea devuelto al usuario, lo que se está planteando, en realidad, es un impacto económico en las empresas, que lógicamente derivará en que suban los precios.

Al respecto, Alexander Flores, asociado del área de Competencia y Telecomunicaciones del Estudio Muñiz, comentó que esta es una propuesta anacrónica, porque si bien hace 10 años los operadores ofrecían paquetes de datos para consumir al mes y se generaba un saldo, con el tiempo esto ha cambiado.

“Al día de hoy, los operadores te ofrecen planes ilimitados, es decir, con Internet ilimitado, en lugar de cierta cantidad de megas asignados. Lo que te dan es un saldo para acceder a una velocidad mayor, 4G. Cuando superas ese saldo sigues accediendo a Internet, pero a una velocidad reducida”, explicó Flores.

Añadió que si se plantea la acumulación de megas no consumidos y ahora tienes Internet ilimitado, entonces en la mayoría de planes no aplica. Pero si lo que se quiere es acumular esos datos de mayor velocidad que no has consumido en el periodo, habría un problema de provisión, dijo.

Cabe indicar, que en Perú existen a la fecha 39,1 millones de líneas móviles, de las cuales 25,8 millones son prepago, 12,7 millones control y 1,2 millones corresponden al segmento pospago.

Por su parte, Carlos Huamán, experto en telecomunicaciones y CEO de DN Consultores, expresó su rechazo a la propuesta del Congreso. “Es grave, porque ahora el 80% de planes tarifarios de operadores móviles incluyen tráfico ilimitado. Ilimitado significa infinito, si en un mes consumes 5MB, sigue siendo infinito”.

En ese sentido, añadió que hoy en día los planes que no son ilimitados son los de menor precio, pero cada vez el umbral a partir del cual ofrecen ilimitado ha ido bajando. Antes era para los que tenían un plan tarifario de S/ 180, luego bajó a los de S/ 120, luego a S/ 70 y ahora hay planes de S/ 50 que tienen ilimitado. Es cuestión de meses para que los planes de precio menor, también tengan ilimitado, indicó.

“Esa es la tendencia del mercado. En todos los países donde hay una competencia sana ocurre esto. Los operadores dan más, porque saben que los clientes tienen cierto comportamiento habitual del tráfico. No significa que vas a dejar de dormir porque tienes Internet ilimitado”, apuntó Huamán. Añadió que con esta apertura de datos en los planes, pierde toda relevancia la acumulación de megas.

Osiptel: Solo el 2.4% de los hogares carece del servicio de telefonía móvil en Perú

VELOCIDAD AFECTADA

Alexander Flores señaló que esta propuesta del Congreso podría afectar a futuro la velocidad de los planes, ya que la red de telefonía móvil está diseñada para soportar cierta cantidad de personas a la vez para acceder a una velocidad determinada.

“Si comienzas a trasladar ese saldo que no se consumió de alta velocidad, lo que terminas ocasionando en un par de meses, es que muchas personas tengan a la vez la posibilidad de usar una gran cantidad de gigas de alta velocidad, saturando la red”, manifestó Flores.

¿Es posible? Sí, pero el especialista indicó que se necesitan más antenas y más infraestructura. Entonces, demandaría todo un despliegue a nivel técnico. Para Flores, el tema de acumular saldo no es tan sencillo, porque ocasiona efectos secundarios. Y al parecer el Congreso no ha analizado la actual coyuntura de mercado, puntualizó.