Por: Yael Tineo Ramos

En 2019, la inversión de gobiernos regionales y locales alcanzó los S/12,400 millones, según el Ejecutivo. El monto fue invertido en obras de saneamiento, construcción de carreteras y educación. No obstante, el presupuesto asignado ascendía a S/20,000 millones, lo que generó un saldo significativo que no se gastó el año pasado.

El presidente Martín Vizcarra explicó que “hay S/7,600 millones que no se han gastado. Tenemos que mejorar nuestra articulación para que este año nos acerquemos al objetivo de alcanzar un mayor gasto presupuestal”.

El impulso al gasto consistiría en lograr que los gobiernos locales ejecuten el 85% de su presupuesto este año. Esto contrastaría con el 61.7% de 2019 y el 66.5% que alcanzaron en promedio las tres instancias de gobierno ese año. Tras recordar tal situación, Vizcarra pidió a los gobernadores incrementar la ejecución presupuestal.

“El año tiene 12 meses y no podemos esperar al último trimestre para poner todo el esfuerzo en ejecutar, cuando deberíamos hacerlo desde el inicio”, remarcó en reunión con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

Más adelante, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, sostuvo que el Gobierno buscará otorgar los recursos necesarios a las municipalidades para la continuidad de las inversiones públicas antes de febrero.

Si bien el plazo para presentar la solicitud de la continuidad de las inversiones públicas es el 31 de enero, Alva señaló que antes del cierre de enero se quiere emitir un decreto supremo para facilitar los recursos, por lo que pidió que las solicitudes de los municipios sean presentadas hasta esta semana, para que antes de febrero puedan contar con esos fondos.

Una nueva propuesta

Este anuncio fue de la mano con la implementación de un “semáforo de inversiones” para monitorear el avance de inversión. El sistema permitiría que los alcaldes, usando los comités de inversiones, solucionen aspectos ‘en rojo’ para lograr las metas.

Según Alva, sería ideal que todos los problemas que afectan la inversión pública se resuelvan a nivel de directores generales o especialistas para que la inversión pública fluya, pero si ello no fuera suficiente, este sistema permitiría acelerar el gasto: “Con nuestro sistema de alertas vamos a elevar (un determinado problema) al nivel de ministros para que ellos puedan actuar”.

La iniciativa recién ha sido anunciada y hará falta que culmine al menos el primer trimestre para identificar si los resultados la respaldan o muestran que los municipios necesitan algo más que un semáforo de inversiones.

Tenga en cuenta

-En 2019, la transferencia del canon se realizó en marzo. Este año será en febrero.

-Ejecutivo plantea incluir a las obras paralizadas que se realizan mediante ejecución directa. Hoy solo incluye a aquellas que se ejecutan mediante contrato.

ANÁLISIS

Una iniciativa loable, pero insuficiente

Por José Luis Escaffi, gerente general de la división de Gestión Pública de Apoyo Consultoría.

Es loable pretender llegar a 85%, pero se necesita más que buenas intenciones. Un sistema de seguimiento como el que prometen no va a ser suficiente si no viene acompañado por equipos de profesionales que den soporte a los municipios en esa lista de proyectos a los que les van a hacer seguimiento. No es la primera vez que se establecen estos sistemas de seguimiento. La data histórica, de varias experiencias y gobiernos, no respalda lo que indican, salvo que se dé un respaldo fuerte.

Si el gobierno central llegara a dar apoyo decisivo, con equipos de gerencia de proyectos como los PMO, como el de los Juegos Panamericanos, tal como lo piensan hacer en la Reconstrucción con Cambios, sería ideal. Que los desplacen a municipios para cerrar brechas o ejecutar una serie de proyectos.

Para que este sistema sea efectivo tienen que hacer más que seguimiento de gastos. La iniciativa de gastar más debe venir con gente preparada para apoyar a municipios; gente que tiene que ser supervisada por un organismo del gobierno nacional. Esto debería hacerse en lugar de solo dar dinero. Ya se probó que no funciona. Ya se probó en la Reconstrucción, ya se probó en varias experiencias.