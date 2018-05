Quienes posean inmuebles tendrán como deber declararlos ante la Sunat antes de la primera semana de junio. De lo contrario, se verán obligados a pagar una multa de S/623.

Están sujetos a esta disposición todos “los dueños de los inmuebles y se hará conforme al último dígito del RUC de ser contribuyente o con el documento nacional de identidad (DNI) de no tener RUC”, indicó el gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Víctor Zavala.

El ejecutivo manifestó que la declaración de predios comprende cualquier tipo de casa, departamento, cochera, depósito o terreno, sea rústico o urbano.

Los contribuyentes están obligados a declarar si al 31 de diciembre de 2017 han sido dueños de dos o más predios con autovalúos mayores a S/150,000, dos o más predios cedidos o alquilados para cualquier actividad económica, o propietarios de un predio único cuyo valor pase de S/150,000, de haber sido subdividido o ampliado.

Plazo para declarar predios vence entre el 1 y 7 de junio. (Perú21)

EN EL EXTRANJERO



Para predios con dirección en el exterior, se tomará en cuenta el valor del predio en el extranjero. En este caso, el monto será declarado en dólares al tipo de cambio del formulario o PDT SUNAT, el cual se calcula automáticamente. Cabe mencionar que el valor del inmueble a declarar debe ser el que figura en el autovalúo para el pago del Impuesto Predial del año 2018.

Si el propietario cuenta con la condición de no domiciliado, en su declaración deben figurar “el tipo y número de documento, fecha de nacimiento, tipo de dirección según corresponda el domicilio del sujeto o lugar donde este realice su actividad, dirección domiciliaria y nacionalidad de declarante”. Esto, según la resolución 110-2016 de dicha entidad.

“Recuerde que la información que proporciona en la declaración de predios le permite a la Sunat verificar el pago del Impuesto a la Renta de predios alquilados o el incremento patrimonial no justificado. Es decir, detecta cuando el valor de los bienes adquiridos no coincide con los ingresos declarados”, remarcó Zavala.

SABÍA QUE



- La Cámara de Comercio de Lima recuerda que se debe considerar el valor del predio de este año (2018), no el del año pasado.



- Si usted vendió el inmueble o predio después del 31 de diciembre del año pasado, de igual manera debe declararlo.



- La declaración es informativa, no es para pagar impuestos.



- Si se le pasó el plazo para declarar, hágalo de todas maneras. Si no recibe ninguna advertencia de Sunat antes de declarar, la multa será cero.