En 2021, Perú se ubicó como el segundo país con más llamadas spam en el mundo (el primero fue Brasil), según Truecaller Insights. Una persona recibía en promedio 18 de estas comunicaciones al mes.

Ante esto, la congresista Patricia Juárez (FP) presentó un proyecto que modifica el literal “e” del numeral 58.1 del artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La propuesta señala que solo se podrá enviar información y publicidad a los consumidores “que se contacten directamente con el proveedor y soliciten, dando su consentimiento informado, expreso e inequívoco, ser contactados”.

Resalta que solo en esos casos se podrán usar los números telefónicos y correos para esa práctica comercial, que puede ser revocada en cualquier momento. Si la empresa no cumple, incurrirá en una falta muy grave (cuya multa puede llegar a ser de 450 UIT).

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, manifestó que la actual normativa no ha funcionado porque Indecopi no está sancionado.

“Si tú le dices a una empresa que no te interesa recibir su publicidad, no deberían volver a llamarte, pero no ocurre así, lo vuelven a hacer (...). Parece que este tema es visto como un tema menor”, cuestionó.

Datos

-El 46.5% de las llamadas están relacionadas con ventas o llamadas de telemarketing.

-Entre el 16 de marzo y el 10 de junio, Indecopi registró más de 12,000 reportes de llamadas no deseadas, cifra que no incluye a las que no se reportan.

