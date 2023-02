Las exportaciones de Piura alcanzaron los US$3,439.5 millones en 2022, 16.4% más que lo registrado en 2021, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Los envíos, además, fueron impulsados por los productos no tradicionales o con valor agregado, que sumaron US$2,855.5 millones

La oferta de productos de la región está conformada por uvas frescas, fosfatos de calcio natural, mangos, aceites crudos de petróleo, pota, en conserva, alcohol etílico, aceite de pescado, plátanos, residual 6, carbureactores tipo queroseno, filetes de pescado, y otros.

En ese contexto, la jefa de Adex Consulting, Lizbeth Pumasunco, explicó que los sectores más importantes fueron la agroindustria (poco más de US$,1,262 millones), pesca para consumo humano directo (US$855 millones), minería no metálica (US$524.6 millones), hidrocarburos (US$386 millones) y químicos (US$ 201.1 millones mil).

“Sin contar Lima y Callao, Piura ocupó el puesto 5 en el ranking de las regiones exportadoras al representar el 5.4% del total, después de Ica, Áncash, Arequipa y La Libertad”, precisó el gremio exportador.

PRINCIPALES DESTINOS

De los destinos a los que llegaron los productos piuranos, EE.UU. recibió el 34.3% del total.

“Le siguieron Países Bajos, España, Corea del Sur, Canadá, Brasil, China, Reino Unido, Ecuador y México. Asimismo, se observan otros lejanos como Rumania, Eslovenia, Kuwait, Togo y Yemén”, comentó Pumasunco.

No obstante, si se observa los destinos con mayor dinamismo estos fueron Camerún US$ 1 millón 800 mil (10,229%), Letonia US$ 1 millón 100 mil (3,417.9%) y Rumania US$ 494 mil 670 (1,319%).

BUSCAN FORTALECER EXPORTACIONES

Por otra parte el gremio informó que su presidente, Julio Pérez Alván, se reunirá con el titular de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco Piura), Javier Bereche Álvarez; y el martes 7 de marzo participará en la conferencia ‘Exportando sueños’ en la sede de la Universidad de Piura, en miras a fortalecer las exportaciones de esa región.

“Este evento contará con la presencia de su rector, Antonio Abruña Puyol; el director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela; el jefe del área de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), José Lupú Figallo; y el director de la Oficina Descentralizada del Ministerio de RR.EE., Javier Martín Sánchez-Checa Salazar. También se invitó al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero González y al gobernador regional de Piura, Luis Neyra León”, precisó Adex.





