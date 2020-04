¿Cómo le irá al país con las recientes medidas económicas dictadas por el Ejecutivo? El exministro de la Producción, Piero Ghezzi, expuso sus puntos de vista sobre las medidas del gobierno y el panorama que se avecina.

Usted ha dicho que el programa de garantías que auspicia el Gobierno no va a llegar de manera directa al sector informal, a la pequeña y microempresa. ¿Por qué?

Porque creo que en realidad no se diseñó originalmente para un programa de garantías, ha degenerado en un programa de garantías. La idea original, como lo entiendo, es que el Banco Central de Reserva (BCR) quería inyectar liquidez al sector productivo y utilizar al sector financiero como ventanilla para inyectar liquidez.

¿Cómo se aplicaría ello?

El BCR les está prestando dinero a las empresas, a las mypes en particular. Sin embargo, los bancos normalmente no tienen a las empresas mypes como clientes. Las mypes tienen sus cuentas en los bancos, hacen transacciones en los bancos, pero no toman préstamos de los bancos. No son su cliente normal. Y en una recesión como la actual, eso no va a cambiar. Y eso significa que es muy difícil que se canalice este programa Reactiva Perú a través de los bancos, menos aún con una garantía crediticia así.

¿Cuál sería la alternativa?

Si queremos que realmente, le inyectemos liquidez al sistema de las micro. Primero, tenemos que fortalecer a las microfinancieras, porque una empresa que está preocupada por su subsistencia no va a preocuparse por las entidades como las mypes.

¿Para qué tipo de cosas se debiera usar un crédito de este tipo?

Para pagar trabajadores, para pagar proveedores; los costos que se tienen que asumir como operación natural. Acá estamos hablando hasta del ambulante y panaderos de Arequipa que perciben hasta S/1,000. Estamos hablando de ese grupo inmenso que constituye el 99% de empresas que no tiene acceso a un banco. Creo que es la gran mayoría de peruanos.

Mucha gente dice: “Oye, yo me voy a endeudar para pagar sueldos, pero no tengo gente que me compre, para qué me voy a endeudar si no tengo clientes”. ¿Qué responderíamos?

Obviamente, si ya la empresa la vas a cerrar, no te endeudes. Si lo que quieres, es sobrevivir, sí necesitas endeudarte para pagar a tus trabajadores. Esto es un problema temporal. En la gran mayoría de sectores esperas que la actividad económica en los siguientes meses se reactive. Hay pocos sectores sobre los que vamos a decir “vamos a cerrarlos permanentemente”. Incluso el sector aerolíneas o turismo poco a poco va a ser reactivado.

Esta semana, la Confiep sugirió al Ministerio de Trabajo que sería bueno explorar algunas maneras de flexibilizar el mercado laboral. ¿Es un buen momento?

Yo creo que el primer objetivo debe ser mantener el empleo formal en la economía. Ese es el objetivo número uno. En ese sentido, lo ideal sería, y el gobierno lo ha hecho correctamente, dar el subsidio parcial a las planillas. Creo que para ciertos sectores debería ser más alto (el subsidio) que para otros.

¿Por qué?

No es lo mismo el sector turismo y los restaurantes que un sector que vende computadoras online o un supermercado. Creo que hay que establecer diferencias sectoriales. El tema laboral siempre es sensible, pero creo que no se puede descartar que se permita esta flexibilización y que también se haga algo para contratar después y así permitir que la empresa no cierre. Y eso debe incluir el elemento laboral amortiguado por un programa con apoyo a la planilla.

El Congreso aprobó el retiro del 25% de los fondos de las AFP. Y eso ha generado preocupación. ¿Es una mala idea?

Yo creo que el sistema de las AFP requiere una reforma. Hay que aceptar que hay una realidad y que tiene que haber unos cambios, creo que tratar de hacer algo en este momento es irresponsable.

Desde el punto de vista macro, puede ser peligroso retirar fondos de las AFP. ¿Qué le diría a un afiliado que sabe que perderá ahorros pero que necesita la plata hoy porque no llega a fin de mes? ¿No es una decisión legítima?

Cualquier reforma no debería realizarse en un momento como el actual, donde todas las reglas del juego han cambiado, donde la elección de la liquidez va a ser la número uno.

El Banco Central ha hecho una bajada fuerte de la tasa de interés de referencia. ¿Es una buena medida?

Yo creo que ahora el déficit no es la mayor preocupación. La mayor preocupación es gastar mal, la mayor preocupación sería dar dinero que no va a cambiar el comportamiento y no va a salvar a otra empresa de quebrar. Si no, es casi un subsidio innecesario.

Tenga en cuenta:

-Piero Ghezzi Solís es un economista de la Universidad del Pacífico. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Berkeley en California y estudios en Política Económica en Alemania.

-Se desempeñó como ministro de la Producción entre el 24 de febrero de 2014 y el 28 de julio de 2016.

-Es coautor del libro ¿Qué se puede hacer con Perú: Ideas para sostener el crecimiento económico a largo plazo, editado por la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica.