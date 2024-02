Tal y como lo había adelantado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se realizaron los cambios en la Junta General de Accionistas de Petroperú.

De esta manera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contará con más participación que la cartera de Energía y Minas dentro del accionariado, lo que le dará más poder para tomar las decisiones.

Es así que, si bien antes el o la Secretaria General del Minem representaba el 20% del total de las acciones suscritas y pagadas, hoy ha sido reemplazada por el/la viceministro/a de Economía, que depende del MEF.

Cabe precisar además que recientemente Alberto Otárola también señaló que si bien no dejarán que la empresa estatal quiebre, aseguró que no habría ninguna inyección de dinero. Asimismo, indicó que la empresa no debe depender del erario público.

Además, el Consejo Fiscal también ha advertido de las implicancias que tendría un nuevo salvataje a la petrolera.

Por otro lado, a través del decreto supremo 005-2024-EM, Petroperú cede 61% de la participación en el Lote 92 a Altamesa Energy Perú.

