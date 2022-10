Petroperú recibirá US$1,000 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se trata de un aporte de capital que anunció ayer la cartera de Kurt Burneo y que se produce meses después de que la petrolera recibiera, en mayo, un préstamo de US$750 millones del mismo ministerio, y se enmarca en un contexto en el que esta ha enfrentado serias dificultades para la compra de combustible. ¿Puede esta inyección del MEF solucionar la crítica solución de la compañía?

La medida se anunció, según el MEF, para reforzar la “capacidad financiera para continuar con las operaciones de la empresa” y “cuya adecuada operatividad es fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles y evitar el incremento de precios”.

El anuncio ha supuesto una medida cuyo efecto sería incierto si el MEF no establece una serie de metas y exigencias para que la compañía comience a solucionar sus problemas de liquidez y gobernanza. Al menos en ello es en lo que coinciden los analistas.

Medida necesaria

El aporte de capital era el camino a seguir desde el punto de vista del expresidente de Petroperú, Carlos Paredes.

“No habría otra opción, pero debe exigirse mayor transparencia”, dijo a Perú21. No obstante, consideró que el MEF debería establecer metas a la empresa, como recuperar el grado de inversión o incluso incorporarla al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) hasta que se logre el ingreso de capital privado.

“Eso le pondría más candados a la empresa. Fonafe tiene normas más claras y procesos más transparentes sobre cómo nombrar directores y hay menos discrecionalidad. En el balance sería positivo”, dijo.

Además, para recuperar la inversión, haría falta mayor transparencia, establecer criterios de eficiencia y un análisis de costo beneficio en todas sus instancias.

“Se necesitan medidas que permitan la recuperación en un año o año y medio de volver a obtener el grado de inversión. ¿Cuáles son las metas a las que se comprometerá el directorio y la gerencia? (…) Quisiera ver que le exijan compromisos (a Petroperú). Y el MEF no tiene que inventar compromisos. Que haga su tarea el directorio y le diga a los peruanos qué van a hacer de diferente para que la empresa funcione mejor”, aseveró.

Trabajo pendiente

No obstante, para el especialista en derecho minero-energético y columnista de Perú21, Anthony Laub, el anuncio del MEF “es una solución cortoplacista”. Por ello consideró que se trata de una nueva entrega de dinero a una empresa que ya debería estar por pagar el préstamo de US$750 millones que se le entregó este año para ayudarla con sus problemas de liquidez, objetivo que no se cumplió, pues hoy tiene problemas para comprar combustible.

Todo ello se enmarca en una situación en la que la empresa ya no es sujeto de crédito de varios bancos debido a las rebajas de calificación que sufrió por parte de las calificadoras de riesgo.

“Al no tener liquidez y no tener capital de trabajo, Petroperú ya no puede salir a comprar combustible porque ya no es sujeto de crédito. Entonces, es el MEF el que está comprando la gasolina en vez de Petroperú”, aseguró Laub. Pese eso, destacó que en un escenario coherente, se esperaría que el MEF como accionista exija al menos que se explique cómo se usará el dinero y cómo se mejorará el perfil de deuda de la petrolera estatal. El trabajo queda ahora en manos de la cartera de Kurt Burneo.

Datos

-El anuncio del MEF sobre Petroperú fue acompañado por otro respecto a la aprobación de un proyecto de ley en el marco del plan Impulso Perú. La propuesta contempla una serie de medidas orientadas a garantizar la continuidad de la operatividad del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles y cumplir con el pago de deudas pendientes en favor de los productores

-La cartera de Burneo se refirió a tales medidas “Disposiciones para Asegurar el Cumplimiento de Pago de Obligaciones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo”.

-“El proyecto de ley aprobado, que será remitido al Congreso de la República, propone autorizar la incorporación de recursos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 vía Crédito Suplementario, hasta por S/ 1 643 870 000, a favor del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con la finalidad de financiar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) y realizar el pago de las obligaciones a favor de los productores e importadores, en el marco del Decreto de Urgencia 010-2004″, informó el MEF.

-En relación al aporte de capital que hará el MEF en favor de Petroperú, el extitular del MEF, Alfredo Thorne, consideró que las exigencias que imponga dicho ministerio para la entrega de los US$1,000 millones serán claves para el futuro de la petrolera.

-“Esperemos que esto obligue al señor Humberto Campodónico (presidente de Petroperú) a mejorar la gobernanza”, dijo Thorne.

-Pedro Gamio, exviceministro de Energía, explica que debería fijarse “el compromiso de que Petroperú consiga un socio estratégico en los lotes donde no tiene capital ni capacidad técnica, como lo son los lotes 64 y 192″.