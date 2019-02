Petroperú emitirá bonos por US$ 600 millones para financiar modernización de Talara

La empresa estatal Petroperú afirmó este jueves que concretará una segunda emisión de bonos por US$ 600 millones a fines del presente año para culminar con el financiamiento del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara, cuya inversión total asciende a US$ 4,999 millones.

"Hay US$ 600 millones para el financiamiento del proyecto que está pendiente y se hará una segunda emisión de bonos que se tiene planeado para este fin de año para completar los US$ 4,999 millones que costará el proyecto", indicó el gerente del proyecto, Jorge Almestar, según la agencia estatal Andina.

"El anteaño pasado realizamos una emisión de bonos de US$ 2,000 millones, con excelentes tasas, y que fue premiada dos veces en el exterior", agregó.

Almestar explicó que con recursos propios se ha financiado US$ 774 millones, también se hizo un aporte de capital de US$ 325 millones y US$ 1,300 millones provienen de un financiamiento de una agencia de crédito española, que se firmó y aprobó en enero del 2018.

"Es un financiamiento que si bien es cierto contaba con el aval del gobierno, no se usó el mismo en ninguna emisión de bonos y por lo tanto es un financiamiento que hemos obtenido sin utilizar ese aval", sostuvo.

Jorge Almestar aclaró que el monto total de inversión del proyecto es de US$ 4,999 millones de dólares, de los cuales US$ 4,300 millones tienen que ver con la infraestructura y el resto está referido al financiamiento del proyecto.

"El proyecto está financiado y nosotros debemos devolver ese financiamiento, por eso hablamos de casi US$ 5,000 millones", manifestó.

"El precio de nuestra refinería está dentro de la media de costos de refinerías similares, según un estudio que se hizo en el 2017", añadió.