Luego de que este diario diera a conocer que las pérdidas financieras de Petroperú ascendieron a US$530 millones entre enero y septiembre de 2023, analistas consultados por Perú21 cuestionaron que el Ejecutivo le delegue más responsabilidades a la empresa estatal como la explotación de lotes petroleros y ampliar la cobertura de gas natural en el sur, cuando carece de la capacidad de gestión y financiera para hacerlo.

El expresidente de la estatal, Carlos Paredes, consideró que la empresa no podrá encargarse de manera adecuada de la operación de los lotes petroleros I, VI y Z-69, menos de la masificación de gas natural (GN).

“Petroperú no tiene el dinero ni la experiencia, es una empresa que está sangrando, que tiene el cuerpo débil y le dan más encargos que no está en capacidad de ejecutar, que no tiene conocimiento. Esta compañía no tiene el capital humano ni el financiero para esas labores”, resaltó.

Para Paredes, los más perjudicados serán los usuarios que no recibirán lo que se les ha prometido. “No se dan cuenta del daño que están haciendo”, agregó.

Asimismo, señaló que una de las razones por las que la situación de la empresa estatal es negativa responde al proyecto de la Nueva Refinería de Talara, pues ha significado una inversión de casi US$6,000 millones, pese a que inicialmente se proyectaba desembolsar US$1,300 millones.

Como una manera de revertir esta situación, Carlos Paredes indicó que debe terminar la injerencia del Estado en Petroperú. Además, propuso que deba incorporar capital privado en la petrolera hasta por un 49%.

“No digo que se deba privatizar, solo que la ley te permite incorporar hasta un 49% de capital. Hay gente que cree que porque no le van a dar el control a las privadas no van a entrar, pero puedes darle un 20%, un 30%, solo dependerá de las condiciones que se pacten con el inversionista”, manifestó.

POCO OPTIMISMO

Por su parte, el analista Anthony Laub aseguró que no hay razones para pensar que la empresa estatal se pueda recuperar en los próximos meses. Cabe precisar que recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, señaló que están esperando los resultados financieros de octubre.

“No veo cómo van a revertir la situación en tres meses, por el contrario, creo que se va a seguir agravando porque Petroperú no es competitivo. Es como si la Selección Peruana estuviera perdiendo contra la Argentina de Messi por 7-0, ¿cómo te recuperas de eso?”, sostuvo.

Laub precisó que la “única manera de que sea eficiente es que se privatice”, porque de otra forma continuará con resultados en rojo en los próximos meses.

“La realidad dicta que mientras Petroperú siga siendo la chacra de políticos no será eficiente. Ahora le han dado los lotes sin concurso, sin ningún compromiso de inversión, y es posible que esta operación siga prolongándose”, dijo.

TENGA EN CUENTA

-Al tercer trimestre del año, la deuda total de Petroperú llegó a los USD$7,975 millones, según información reportada en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).