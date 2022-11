El petróleo bajaba el jueves debido a que el alza de las tasas de interés en Estados Unidos hacía subir al dólar y aumentaba el temor a una recesión mundial que reduzca la demanda de combustible, aunque las pérdidas eran limitadas por la preocupación por la escasa oferta.

El crudo Brent bajaba US$ 1.19, o un 1.2%, a US$ 94.97 el barril a las 11:35 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos caían US$ 1.31, o un 1.5%, a US$ 88.69.

Ambos referenciales habían ganado más de 1 dólar el miércoles, ayudados por otra caída de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, incluso cuando la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés en 75 puntos básicos y el presidente Jerome Powell dijo que era prematuro considerar una pausa en las subidas de tasas.

Eso hacía que el dólar subiera el jueves, ya que Powell indicó que es probable que las tasas de interés en Estados Unidos alcancen un máximo por encima de las expectativas actuales de los inversores.

Un dólar fuerte reduce la demanda de petróleo al hacerlo más caro para los compradores que utilizan otras monedas. Sin embargo, las pérdidas se veían limitadas por las expectativas de que el mercado del petróleo se ajuste en los próximos meses.

El embargo de la Unión Europea sobre el petróleo ruso por su invasión a Ucrania comenzará el 5 de diciembre y será seguido por un cese de las importaciones de productos petroleros en febrero.

El descenso de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también contribuyó a sostener los precios, ya que, según un estudio de Reuters, la producción del grupo de productores cayó en octubre por primera vez desde junio.

La OPEP bombeó 29.71 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, según la encuesta, lo que supone un descenso de 20.000 bpd con respecto a septiembre, que fue la mayor producción desde abril de 2020. El grupo produjo 1.36 millones de bpd por debajo de los objetivos para octubre.

Con información de Reuters

VIDEO RECOMENDADO:

Fiscalía involucra a Pedro Castillo en cinco casos. Su familia está igual de comprometida en delitos. Entérate de todos los detalles en nuestro informe.