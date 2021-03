El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó la actualización de su informe Avance Coyuntural de la Actividad Económica en el que reportó un incremento de 74,89% en la producción del sector pesca en enero del 2021. Esto se debe a la mayor captura de origen marítimo (93%), destinados al consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado) evidenciado en la mayor captura de anchoveta, que tuvo una extracción de 517 mil toneladas y que contrasta con las 5 mil toneladas registradas en enero del año 2020.

Por el contrario, el informe indica que bajó el desembarque de especies para consumo humano directo dirigido a la preparación de curado (-12%), consumo en estado fresco (-6 %) y congelado (-1%); mientras que, creció la captura de especies para enlatado (12,9%). Por otro lado, la pesca de origen continental cayó 35,08%.

Alfonso Miranda Eyzaguirre, exministro de la Producción y presidente de Calamasur, señaló que este crecimiento parcial no implica que este año vaya a haber un mejor desenvolvimiento y crecimiento con respecto al 2020, es simplemente que la cuota de la segunda temporada del 2020 no se terminó de pescar, recién se culminó en el pasado mes de enero.

“Eso no implica un crecimiento, porque además la pesca de anchoveta para el consumo indirecto ya tiene su límite y está plenamente explotado. No va a aumentar las cantidades que se calcularon el año pasado. No implica una diversificación y crecimiento de la producción”, argumentó.

Miranda confía que en el caso del congelado y el fresco se pueda recuperar la caída, y en el caso del enlatado se mantenga la tendencia de crecimiento. Pero para ello debe haber acciones desde el Ejecutivo. Como prioridad resaltó que el Estado peruano deje de comprar conservas asiáticas, que generan una competencia ilegal y que vienen incluso con precio dumping.

Por otro lado, pidió al gobierno destrabar aquellos trámites y/o actividades que impiden un mayor crecimiento de la pesca para consumo humano como la formalización de la flota artesanal, la recuperación de la actividad atunera del país que está frenada, y pidió dinamizar las compras estatales en los productos nacionales.

En esa línea, en el caso de la acuicultura, Miranda refirió que es la única actividad que quedó totalmente olvidada cuando se hizo la nueva ley agraria, porque se le quitaron los beneficios tributarios cuando no tuvo ningún conflicto social ni toma de carreteras. Sin embargo, fue la única a la que no se le restituyeron los beneficios tributarios.

SEGUNDO SEMESTRE

Por su parte, David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, coincidió que aún es prematuro tener una idea clara de cómo va a venir este año para el sector.

Señaló que en consumo humano directo, los precios internacionales de los productos que se exportan están retraídos, porque mercados como China han bajado sus compras y los precios, y en general en todos los países hay complicaciones. Este año podría mejorar en el segundo semestre conforme avance la vacunación. Pero todo depende de cómo reaccione el canal Horeca, y todo lo que es food service en general.

Pero también solicitó algunas medidas rápidas para promover y recuperar lo perdido en el 2020, en cuanto al sector de consumo humano directo. Comentó que hace unos días enviaron una carta al ministro de la Producción para que se restituya el drawback de 3% a 5% como estaba anteriormente. Este reintegro tributario de las exportaciones ayudará a cubrir parcialmente los sobrecostos que generan los protocolos por la pandemia, y a seguir manteniendo los puestos de trabajo en el sector e incluso incrementarlos.

Asimismo Epstein se sumó al pedido de varios empresarios para que los privados puedan comprar directamente las vacunas contra el COVID-19 para inocular a los trabajadores y sus familias.

“El segundo semestre va a ser muy importante. Hoy en día es más costoso trabajar que antes de la pandemia, y los precios de venta han caído, porque los que nos compraban están cerrando, la situación es complicada”, puntualizó, haciendo hincapié que se refiere a congelados.

En tanto, respecto a la industria conservera refirió que está yendo bien, porque las conservas han sido un producto refugio para solventar las limitaciones que ha habido en pandemia, y mucha gente se ha stockeado de conservas. Además, la demanda hacia afuera también se ha incrementado de conservas de pescado. Sin embargo, precisó que hay ciertas limitaciones para la compra de materia prima como el atún, que por temas tributarios que no se han resuelto.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: Que el pueblo decida

TE PUEDE INTERESAR