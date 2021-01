De la mano de la diseñadora peruana Isabella Ghibellini, Peruvian Flake (“flaca peruana”), ha logrado su internacionalización en solo seis años y ventas por encima de los dos millones de soles anuales. La marca es 100% peruana y su línea “ready to wear” tiene presencia en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia.

Hoy, Peruvian Flake consolida su internacionalización junto a la más grande marca de gorras, New Era. La neoyorquina New Era no solo ofrece al mundo gorras en todos los colores, tallas y diseños posibles. Es mucho más. Acompaña el look de los más grandes del deporte, la música y el cine.

New Era, tenía ya tres establecimientos en Perú cuando estalló la pandemia. Ahora, se han retomado las aperturas con nuevos puntos de venta en Mall del Sur y Jockey Plaza. Además, la empresa está presente en diez centros de Falabella, doce de Ripley en hombre y otros ocho en mujer, además de en cadenas multimarca.

La obtención de la licencia exclusiva de producción y comercialización de parte New Era para Peruvian Flake, ubica a la marca, orgullosamente nacional, junto a las mundialmente conocidas Tommy Hilfiger, Los Angeles Lakers o New York Knicks.

Peruvian Flake está presente en todas las plataformas digitales y, pronto, en tiendas por departamento en todo el territorio nacional.

Peruvian Flake cierra acuerdo con New Era y se alista para la internacionalización. (Foto: Peruvian Flake)

Para los interesados,pueden seguir a esta marca nacional en sus redes sociales: IG @peruvianflake / https://www.facebook.com/peruvianflakeclothing y también IG @newera / https://www.facebook.com/neweracap.

VIDEO RECOMENDADO

Jorge Salas, pdte. JNE: "No hay afán de perjudicar"

TE PUEDE INTERESAR