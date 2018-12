Se necesita nueva normativa para modelos de negocio actuales en hidrocarburos

Los modelos de negocios relacionados a la industria del petróleo y el gas han cambiado por lo que se necesita un marco normativo diferente y una actualización de la política pública sectorial, afirmó el presidente de Perupetro , Seferino Yesquén, a la agencia Andina.

“A nivel internacional, somos conscientes de que los modelos de negocios han cambiado en cuanto a petróleo y gas. Hay nuevos actores y nuevas fuentes que requieren una normativa diferente y una actualización de la política pública”, mencionó Yesquén

Se debe actualizar la normativa porque "a diferencia de la minería, la industria nuestra (hidrocarburos) está en el día a día de las personas y se siente lo importante que son los combustibles, el petróleo y el gas", según el representante de Perupetro

El vocero de la estatal afirmó también que el país importa cada vez más petróleo porque está consumiendo más combustibles, pero no se está satisfaciendo la demanda de hidrocarburos que se requiere, sobre todo de petróleo.

"En el Perú, todavía no hablamos de combustibles no convencionales, todavía seguimos con el discurso de los hidrocarburos convencionales, cuando en todo el mundo ya se ha dado legislación para impulsar las inversiones en recursos no convencionales que requieren un tratamiento especial", añadió Yesquén.

Ley de Hidrocarburos

A su turno, el director de investigación de Gerens, Arturo Vásquez, mencionó que la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos mejorará las condiciones de contratación del país y las adecuará a un contexto de precios internacionales del petróleo más moderados.

“Tenemos la necesidad de un cambio del marco normativo, pues el mercado ha estado casi estático durante muchos años y los precios del petróleo en el mercado internacional ahora son más moderados”, declaró a Andina.

Según Vásquez, el cambio en la regulación permitirá al Perú avanzar en el sector y alcanzar a otros países que ya realizaron reformas para mejorar las condiciones de contratación, atadas al contexto económico actual.

“Tengamos en consideración que después de 18 años no hemos realizado un cambio mayor y la producción de hidrocarburos se ha contraído de 80,000 barriles de petróleo por día a 45,000 en ese lapso”, destacó.

Fuente: ANDINA