Perucámaras pide a Sunat nuevo cronograma para declaración del Impuesto a la Renta

La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) pidió hoy a la Sunat establecer un nuevo cronograma para la declaración del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2018. Esto debido a las fallas registradas en el sistema informático del ente recaudador que impidió a los contribuyentes realizar la declaración del referido tributo.

Como se conoce, la Sunat estableció que el cronograma de vencimientos para hacer la declaración de la renta 2018 iba del 25 de marzo al 8 de abril. No obstante, el sistema informático de la entidad sufrió fallas los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de marzo, lo que generó reclamos entre los contribuyentes (empresas y personas) que no pudieron realizar el trámite de acuerdo con los plazos establecidos según el número de RUC.

En un comunicado, Perucámaras señaló que —en representación de sus empresas asociadas— expresa su malestar y preocupación por los problemas técnicos presentados en el sistema informático de la Sunat.

Indicó que las fallas de Sunat "afectó a los contribuyentes que debían realizar su declaración del Impuesto a la Renta 2018 durante los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de marzo, así como la imposibilidad de emitir comprobantes de pago electrónicos, generando un impacto negativo en los usuarios".

Tras los incidentes registrados en su sistema informático, la Sunat emitió ayer una resolución en la que dispone aplicar la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones relacionadas a la obligación de presentar la declaración del Impuesto a la Renta.

Al respecto, Perucámaras dijo que "exigimos que se valide la prórroga y se incorpore un nuevo cronograma para la presentación de la declaración jurada, exhortando además que se señale claramente que no se aplicarán multas por esa razón y por la no emisión de los comprobantes electrónicos que a la fecha no se ha resuelto".

En ese sentido, el gremio instó a la Sunat a fortalecer su plataforma informática, de modo tal que pueda atender las operaciones en línea.

Comprobantes electrónicos

De otro lado, Perucámaras también pidió a la Sunat que debe ser "gradual" la implementación de la obligatoriedad para la emisión de comprobantes electrónicos, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

