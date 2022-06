Este lunes 13 de junio, la selección nacional se jugará la vida ante Australia por el último cupo para clasificar al Mundial de Qatar 2022. El encuentro está programado para la 1:00 p.m. (hora peruana) y se jugará en el estadio Al-Rayyan en el país asiático.

La blanquirroja, sin embargo, no solo se llevará el boleto a Qatar 2022 si derrota a Australia, pues la FIFA ha alistado un jugoso paquete económico para los países que disputen la Copa del Mundo.

¿Cuánto se llevará Perú por jugar en Qatar 2022?

Solo por clasificar al Mundial Qatar 2022, todas las selecciones se llevarán un maletín inicial con US$ 2 millones, como premio por pertenecer a los 32 equipos que se disputarán la gloria.

De acuerdo a información de Associated Press (AP), por jugar la fase de grupos Perú se llevaría US$ 9 millones adicionales, lo mismo que cualquier equipo que sea eliminado en la primera ronda del torneo.

¿Qué pasa si Perú avanza en el torneo?

Si la blanquirroja logra clasificar y superar el grupo que compartiría con Francia, Dinamarca y Túnez, se embolsaría US$ 13 millones extra por jugar el partido de Octavos de Final.

A los ocho equipos que logren disputar los Cuartos de Final de Qatar 2022, se les entregarán US$ 17 millones adicionales. De aquí en adelante, los premios son más amplios, pero dependen de la performance de cada equipo.

Al cuarto lugar le corresponderán US$ 25 millones. El equipo ganador de la medalla de bronce se llevará US$ 27 millones. En cuanto a los finalistas, el segundo lugar recibirá US$ 30 millones, y el campeón del mundo ganará US$ 42 millones.

¿Cuál es el valor actual de la selección?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el equipo peruano está valorizado en 61.20 millones de euros. En el seleccionado nacional el jugador más valioso es el volante de contención Renato Tapia, cuya cotización asciende a 10 millones de euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

En segundo lugar se ubica Pedro Aquino, que juega en el América de México; y en tercero está Luis Abram, central que milita en el Cruz Azul. Ambos valen 6 millones de euros, respectivamente.

André Carrillo es el cuarto jugador más valioso de la blanquirroja. El extremo del Al-Hilal de Arabia Saudita está valorizado en 5 millones de euros. Mientras, en quinto lugar se encuentra el goleador de la selección, Gianluca Lapadula, que juega en el Benevento italiano y su pase está cotizado en 4 millones de euros.

Ricardo Valdes