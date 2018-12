Perú podría convertirse en el primer exportador de arándanos en el 2021

Buena noticia. Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade , las exportaciones de arándanos en los últimos años ha tenido un crecimiento considerable tanto es así que en el periodo del 2014 al cierre del 2018 las transacciones de este fruto pasaron de US$ 16,729,407 a US$ 381,129,696, es decir 23 veces más.



El resultado de este año revela un crecimiento de las exportaciones de arándanos en 54.06% con respecto a la cifra reportada de US$ 247,393,267 en el 2017.

El ex presidente de Sierra y Selva Exportadora, Alfonso Velásquez, considera que el boom de la producción de arándanos va a tener un efecto permanente. “Esperamos que el Perú se convierta en el 2021 en el principal exportador de arándanos, superando a Chile”, dijo al diario Gestion.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló que el Perú actualmente es el segundo exportador de arándanos luego de Chile. Estados Unidos es el primer destino de exportación de este fruto que concentra más de la mitad del monto de envíos de este año (US$ 195,172,009); Países Bajos (US$ 84,194,434), Reino Unido (US$ 34,959,238), China (US$ 24,281,201), España (US$ 16,496,457) y Canadá (US$ 10,676,399).



Para seguir ampliando el mercado, el ex presidente de Sierra y Selva Exportadora, sostiene que el país debe prepararse para atender la demanda de Asia, donde el arándano es un producto de gran demanda por ser muy saludable. Asimismo, ve en la negociación del TLC con la India una gran oportunidad para los exportadores de este fruto.



Velásquez manifestó que la fortaleza del Perú como exportador de arándanos se debe, en gran parte, a que los pequeños productores peruanos se han agremiado y han confiado en este boom.