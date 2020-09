El Perú tendrá que “endeudarse indefinidamente” para financiar sus gastos a partir del próximo año, debido a que ya no cuenta con un espacio fiscal por la fuerte caída de los ingresos tributarios a causa de la recesión de la economía local, advirtió este martes Elmer Cuba, socio director de Macroconsult.

En una entrevista con RPP, el economista explicó que las cuentas fiscales han sido “uno de los caídos” en la batalla que enfrenta el Gobierno contra el COVID-19.

“Habíamos construido un espacio fiscal muy importante, por eso Perú era un país muy apetecido por los inversionistas que compraban bonos peruanos. [Pero] ese espacio fiscal ya no es tal, ha desaparecido porque la recesión es tan profunda este año que los ingresos tributarios van a caer cerca de US$12,000 millones. Con esto ya hemos terminado todo nuestro ahorrito y vamos a tener que vivir con financiamiento a partir del próximo año”, sostuvo.

En esa línea, Cuba dijo que cualquier incremento en el presupuesto va a tener que ser financiado con deuda.

“Perú ya es un país que tiene que endeudarse indefinidamente hasta que tengamos nuevamente un espacio fiscal mayor [...] Es un resultado esperado, no debería sorprendernos porque la recesión iba a tener estos efectos tributarios tremendos”, agregó.

También mencionó que los proyectos que viene aprobando el Parlamento en materia económica pone una mayor presión sobre las cuentas fiscales.

“Además de la caída fuerte de los ingresos tributarios por la misma recesión, se han sumado proyectos de gasto público para lo cual el Congreso no está capacitado. El Congreso no puede decidir el aumento del gasto público, el Congreso en el Perú no hace política fiscal, no puede decidir que se dé un bono a tal población. Eso es romper el equilibrio [fiscal] que nos ha costado tanto años tener”, manifestó.

Recuperación de la economía

Cuba mencionó que la actividad económica muestra señales de recuperación debido a la puesta en marcha de la fase 1, fase 2 y fase 3 de reactivación de la economía impulsada por el Gobierno.

“Si uno mira hacia atrás venimos saliendo de una recesión muy violenta y muy profunda. Pero cada mes la economía se ha ido reactivando en función de las fases [de reactivación económica]. De manera tal que hacia agosto se espera una caída del producto cercana al 10%, [una tasa] menor a lo que ha pasado en abril, mayo y junio", refirió.

Asimismo, el socio director de Macroconsult dijo que la pandemia también empieza a reducir sus efectos dañinos. “Se ve en la cantidad de fallecidos que, en promedio, estaban en 200 y ahora están en 120; o también el exceso de fallecidos que estaba en 600 hacia abril y mayo, y ahora está en 180. Entonces, tanto la pandemia como la economía están mostrando una mejor evolución. Y ese contexto viene la crisis política, en el peor momento cuando veníamos saliendo de este hoyo recesivo”, indicó.

También se pronunció en contra de una eventual censura del Parlamento contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Dijo que se requiere continuar con la estrategia establecida por el Gobierno para reactivar la actividad económica.

“Hay que darle continuidad a la estrategia. La estrategia fue ganar espacio para la parte sanitaria, pero también reactivar la economía y estamos en medio de ese camino. El siguiente paso sería esperar que la pandemia empiece a redimir y abrir la fase 4 para sostener el incremento de la actividad, porque todavía hay sectores importantes que están paralizados”, concluyó.