Perú es el segundo país con la tarifa más baja de Internet móvil en la región

En el Perú, la tarifa de 1 Gb de Internet móvil es de US$ 2.48, la segunda más baja en toda la región, por encima de Uruguay, Argentina y Brasil y únicamente superado por Chile, país en donde el precio por gibabyte es de US$ 1.87.

El ranking, elaborado por el portal internacional cable.co.uk en base a la recopilación y el análisis de 6,313 planes de datos móviles en 230 países, indica que a nivel global, Perú ocupa el puesto 51.

Para elaborar el estudio, se compararon 23 planes móviles diferentes, que arrojaron un precio promedio de S/ 8.22 por Gb. Además registró la tarifa más barata en S/ 5.20, y la más cara en S/ 11.11.

Trasladado a la moneda norteamericana, el promedio marca US$ 2.48; el menor precio es de US$ 1.57 y el máximo de US$ 3.35.

Cabe precisar que en los últimos cuatro años la tarifa promedio de internet móvil por Mb se ha reducido en 92%, según el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Según el director general de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC, José Aguilar, para impulsar más espectro radioeléctrico y brindar nuevos y mejores servicios para el usuario, el sector ha encargado a Proinversión licitar parte de las bandas 1.7 GHz, 2.1 GHz y 2.3GHz.

“Las acciones que venimos tomando traerán consigo mayor velocidad y acceso a nuevas tecnologías para los ciudadanos. Además, se han reordenado las bandas de frecuencias 2.3 y 2.5, las cuales permitirán nuevos servicios con mayor calidad”, indicó.

De acuerdo con la información reportada por las empresas operadoras al MTC, a la fecha existen más de 24.5 millones de líneas de celulares con el servicio de internet móvil en todo el país, 9% más que el primer semestre del año pasado.