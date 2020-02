Perú alcanzaría este año el segundo lugar como exportador mundial de paltas tras el posible ingreso de la fruta a otros mercados, en consideración de la Asociación de Exportadores (Adex).

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) reveló que el país se encuentra en negociaciones con Malasia y Filipinas para permitir el ingreso de la fruta, según la gerencia de Agroexportaciones del referido gremio.

Las exportaciones de palta han tenido un crecimiento anual constante, lo que también permitiría alcanzar la referida meta.

Adex afirmó que la disponibilidad del agua y la diversificación de mercados a través de protocolos fitosanitarios serán los factores clave a considerar si se busca consolidar a Perú como el segundo país con más despachos de palta. Asimismo, se está trabajando en zonas que permitan exportar palta libre de enfermedades a Chile.

El gremio comercial también consideró importante la participación de empresarios en misiones y ferias internacionales, dado que permiten dar a conocer la oferta peruana.

Cabe señalar que México se ubicó en el primer lugar del ranking de exportaciones en 2018, con una participación de 43%. Le siguieron Países Bajos con 13.2% y Perú con un 12%.

En 2019, la exportación de palta alcanzó los US$ 752 millones y creció 4% en comparación con el 2018. La fruta ocupó el tercer lugar de entre casi 800 partidas, solo por debajo de las uvas (con US$ 874 millones) y los arándanos (US$ 824 millones).

La palta peruana llegó a 33 países durante el año pasado. Destacaron Países Bajos con envíos por US$ 249 millones (un 6.3% menos que en 2018) y Estados Unidos con US$ 231 millones (31.7%). Ambos destinos representaron el 64% de los despachos.