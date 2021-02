La balanza comercial de Perú registró un superávit de US$ 1,080 millones en diciembre del 2020, resultado positivo por séptimo mes consecutivo, informó este viernes el Banco Central de Reserva (BCR).

Con el dato de diciembre, el BCR dijo que el Perú registró un superávit comercial de US$ 7,750 millones durante el 2020, una suma mayor en US$ 1,135 millones al de 2019.

(Fuente: BCR)

Indicó que en diciembre del 2020, las exportaciones sumaron US$ 4,778 millones, lo que representó un incremento de 3.7% con respecto a diciembre del año anterior.

Detalló que las exportaciones tradicionales alcanzaron US$ 3,312 millones en diciembre, aumentando 2.4%; mientras que las no tradicionales ascendieron a US$ 1,454 millones, creciendo 6.4%, estas últimas favorecidas por los mayores volúmenes embarcados (9.5%).

El BCR informó que las importaciones ascendieron a US$ 3,699 millones en diciembre del 2020, 9.2% más que el valor registrado en similar mes del 2019, al aumentar las adquisiciones de bienes de consumo, de capital e insumos.

(Fuente: BCR)

