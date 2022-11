El desarrollo del comercio exterior nacional ha permitido la consolidación de diversos productos agropecuarios peruanos en el mundo. A raíz de ello, el Perú se ha posicionado, por cuarto año consecutivo, como el principal proveedor de palta en China.

“Al cierre de setiembre, China es nuestro principal socio comercial en el mundo y hoy el Perú es su primer proveedor de paltas, por encima de otros países importantes como Chile y México”, indicó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

Entre enero y setiembre de este año, el Perú exportó 20,368 toneladas de palta al gigante asiático, 50% más que en el 2021. En términos monetarios, los envíos de palta a China, durante ese periodo, sumaron US$ 38 millones, valor equivalente al 4% de las exportaciones totales de palta peruana al mundo.

No obstante, pese al notorio y creciente interés de China por este producto, es la Unión Europea el principal destino esta fruta. En el periodo enero-setiembre del 2022, el bloque europeo absorbió el 45% de los envíos peruanos de palta al mundo, adquiriendo US$ 443 millones.

En la lista continúa Estados Unidos, segundo mayor socio comercial del Perú. El país norteamericano aglomeró el 26% de las exportaciones nacionales de palta. Durante el periodo señalado, sus compras han generado US$ 250 millones.

Ventas totales

Al cierre de los primeros nueve meses del año, las ventas internacionales de palta peruana totalizaron US$ 976 millones. Según el Reporte Mensual de Comercio Exterior, elaborado por el Mincetur, los envíos de palta explican el 10.2% del total de agroexportaciones nacionales, solo por debajo del arándano, la uva y el café.

Las principales regiones exportadoras de palta peruana son La Libertad, Lima Región, Lambayeque, Ica y Áncash. La primera de ellas ocupa el 33% del total de exportaciones. Al cierre del tercer trimestre, los envíos de palta desde La Libertad han generado US$ 320 millones.

Lima Región, por su parte, exportó el 22% de las exportaciones de palta peruana. Sus envíos han sumado US$ 212 millones durante el periodo antes resaltado. Lambayeque contribuye con el 17% (US$ 172 millones); Ica, el 15% (US$ 146 millones), y Áncash, el 5% (US$ 51 millones).

Cabe indicar que el año pasado, el Perú concentró el 61% del total de paltas compradas por China. Durante el 2021, la exportación de palta peruana alcanzó US$ 1,092 millones. Este año, dicha cifra podría superarse.

