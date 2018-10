Perú bloqueó intento de registro de marca Pisco por parte de empresa australiana

La Agencia de Propiedad Intelectual de Australia (IP Australia) publicó el jueves 11 de octubre, a través del Diario Oficial de Marcas de Australia (Australian Official Journal of Trade Marks – AOJTM), el desistimiento presentado por la empresa australiana Margaret River Winemakers Pty Ltd. de su solicitud de registro de la marca Harmans Ridge Margaret River Pisco, para distinguir bebidas alcohólicas que contienen vino.

En el mes de noviembre de 2016, la citada empresa presentó en Australia la solicitud de registro de la marca antes mencionada, a la cual el Estado Peruano formuló oposición, tras considerar que afectaba los derechos como titular exclusivo de la denominación de origen Pisco.

Vea también Bolsa de Lima cierra la semana en terreno negativo

El gobierno peruano alegó que se inducía en un engaño al consumidor australiano y se generaba actos de competencia desleal en perjuicio de los beneficiarios de la denominación de origen y del Estado.

La gestión de defensa del Pisco formó parte de un trabajo conjunto por parte de los diferentes sectores involucrados entre los que destacan el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Indecopi.

TE PUEDE INTERESAR: