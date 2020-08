Su cuna estaba en una fábrica de zapatos. Allí creció, en la empresa del abuelo que se encontraba en Santa Anita, donde trabajaba su madre. Hoy ella es la fundadora de Platanitos, que abrió en 1991, y Pedro Mont Wong, el director de la marca, que tiene más de 70 tiendas a nivel nacional; una de las compañías locales que se adaptan a la pandemia.

Sus padres decidieron que en aquel verano iba a trabajar en la tienda de la familia. Empaquetador, almacenero, vendedor, cajero. “Hice de todo”, señala sobre las funciones que ha asumido en el negocio de los Mont Wong.

Pedro también es director de una tienda de ropa interior y de una empresa de videojuegos, además de inversionista en China. “Mi vida es un avión. Mi vida no es tradicional”, me dice el hombre que trabaja en Perú, vive en Estados Unidos e invierte en China. A veces se levanta y no sabe qué idioma le toca hablar.

-Aparentemente, la reinvención que ha experimentado Platanitos es total: de vender calzado, en la pandemia complementó su oferta con alimentos. ¿Es así?

Sí, desde afuera se ve como un cambio instantáneo, radical, violento, pero demoró unos diez años, por lo menos. No es nuevo. En el 91 iniciamos con venta de calzado para damas. Mi mamá, que es la fundadora, decidió tratar de democratizar la moda: aquella que veías en EE.UU. y en Europa tenerla en el Perú a un precio accesible. Al día de hoy, importar zapatos ya no es solucionar el problema de la moda. Entonces, hace 10 años tratamos de entender qué era solucionar el problema de la moda. Moda no era solo zapatos para damas, sino también zapatillas. Y empezamos a vender por catálogo y creamos nuestra página web. Expandimos a más zapatillas de marca, ropa de marca, accesorios y así fueron creciendo las categorías, pero nuestro objetivo seguía siendo solucionar el problema de la moda.

-¿Qué es la moda?

Es cualquier cosa que permita expresarte sin necesidad de hablar. La foto que tienes en WhatsApp ya me dice algo de ti sin haberte conocido. Y lo mismo sucede con útiles escolares, que también vendemos en la página web. La lonchera que lleva mi hijo de Toy Story dice algo muy distinto si llevara una de Star Wars. Luego nos expandimos a juguetes, belleza y ahora comida. ¿Y qué tiene que ver comida con moda? Estando en cuarentena, la gente comenzó a cocinar y, en vez de postear fotos de lo que tenían puesto, empezaban a postear lo que cocinaban en el día. La comida se convirtió en moda y lo que hicimos fue simplemente darle los ingredientes para que se vea bien y rico. La moda es efímera. Nadie se compra un par de zapatos porque se le acabó la suela. Te compras un par de zapatos porque quieres expresar algo, quieres decir quién eres o lo que sientes en ese momento.

-¿Pero cuando se da la pandemia, no tenían previsto entrar a alimentos y licorería?

Nosotros nos adecuamos bastante al usuario. Surgió de los mismos hábitos del usuario. El ser humano siempre tendrá la necesidad de expresarse, la necesidad de ser distinto, de mostrar quién es. Lo hace con zapatos, con el celular que lleva, con la ropa, con la comida.

-En estos tiempos que estamos preocupados por la salud, ¿la moda es relevante?

Definitivamente, la salud es primero. Sin embargo, lo que hemos notado en el usuario es que también necesita algo que lo saque de este momento para poder sentirse un poco mejor. Todo el día estar viendo números de casos infectados o de muertes deprime. Es parte del ser humano tratar de balancear la vida. Por eso en las redes sociales de Platanitos empezamos a entretener con transmisiones de cómo hacer panqueques con plátano, por ejemplo. Y de lo que nos hemos dado cuenta es que podemos mezclar las dos cosas: entretenimiento y compras. Además, nos dimos cuenta de que hay categorías que en la cuarentena empezaron a subir muy fuerte, como los productos de casa. Cuando empezamos a vender esos productos, no nos imaginábamos por qué estábamos vendiendo tan bien. Y resulta que, cuando estás en una videoconferencia, comienzas a mostrar tu casa. Entonces, tu hogar tienes que decorarlo para que la gente vea quién eres.

-¿Qué claves debemos tener en cuenta para hoy sobresalir como negociantes?

Una verdad universal es entender al usuario. Yo siempre estoy conversando con el usuario. Yo respondo los mensajes en Facebook. Esta es una oportunidad única para los microempresarios, porque todas las maneras de hacer negocio están cambiando. Nadie es experto, nadie tiene la fórmula. Cada uno está diseñando las nuevas maneras de hacer negocio en las distintas industrias. De este momento saldrán los nuevos Amazon, Google, Alibaba. Seas empresa grande o pequeña, estamos empezando de cero. Es como si hubieran apretado un botón de reset. Estamos escribiendo cuáles van a ser las nuevas maneras de hacer negocio. El empresario que hoy está vendiendo vía WhatsApp el día de mañana podría fácilmente empezar a vender en Europa o Asia. La idea es soñar y crearlo, porque en esta nueva realidad no hay expertos.

-¿Cuál es la responsabilidad de una empresa en este contexto?

Platanitos no fue creado como una máquina para hacer dinero; fue creado para solucionar el problema de la moda. Tenemos que ver ventas, sí, pero no es lo más importante; lo más importante es la relevancia. Por ejemplo, con nuestros colaboradores no hubo ninguna suspensión perfecta.

-Platanitos nació en medio de la crisis de la década del 90. ¿Una empresa que nace en una crisis tiene una fortaleza diferente?

Como chinos, nosotros vemos que toda crisis es una oportunidad. Son momentos en los cuales hay cambios significativos de hábitos y la idea es encontrar cuáles son y mejorarlos. Cuando se tiene el corazón en el lugar correcto, es muy fácil tomar decisiones.

-¿Cuál es el lugar correcto para el corazón?

Tener un objetivo noble.

AUTOFICHA:

- “Soy Pedro Mont Wong. Nací en Lima, tengo 43 años. Vivo en Estados Unidos. Acabé el colegio y estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima y después me fui a hacer una maestría a la Universidad de Pensilvania. Trabajé como consultor en Nueva York”.

- “Luego mi mamá me jaló para Platanitos, pero lo veo desde Estados Unidos. Y prepandemia iba a China hasta cinco veces al año porque soy mentor en startups en China, que quiere decir que mi rol es acelerar el crecimiento para que las empresas sean las siguientes Alibaba”.

- “También trabajo en una empresa de videojuegos peruana. Hacemos videojuegos para Cartoon Network, Nickelodeon. Planeamos lanzar un videojuego a inicios del próximo año en Steam, Nintendo Switch y quizás también para PlayStation 4 o 5. Y, claro, me gusta jugar videojuegos”.

