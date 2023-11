Empresas como IBM y Philips fueron cimas. Pero una vez en ellas, paró el mundo y se bajó. “Quiero pensar qué no quiero hacer el resto de mi vida”, pensó. Pidió un préstamo y viajó durante 10 meses por 13 países. En la India y Bolivia trabajó en algunas ONG. Cuando pisó África entró a la Cruz Roja Internacional. Formó parte de la Unidad de Desastres y Emergencias. Gestionó emergencias por hambre, salud, desplazamiento de refugiados, VIH, agua. “Aprendí a ser estable en el caos”, me dice.

“Y lo volvería a repetir”, agrega Pedro Mateos, economista español que hoy es director de los premios Innovators Under 35 LATAM, organizado por MIT Tecnology y la consultora Opinno, un reconocimiento a los jóvenes menores de 35 años que usan ciencia y tecnología para dar solución a asuntos urgentes en Latinoamérica. Vive en el Perú desde hace más de cuatro años, es su centro de operaciones en la región.

Pero aquel periplo por África pudo ser trágico. Vivía en la frontera con Nigeria. Hubo golpe de Estado, y grupos armados del Estado Islámico buscaban secuestrar personal de alguna organización para tener repercusión global. A las 7:15 de la noche agentes de seguridad vinieron a buscarlo y salieron siete minutos antes de que llegaran a secuestrarlo en la casa donde vivía. ¿No dijo ‘paro el mundo y vuelvo al mundo corporativo’? No lo hizo, quería vivir en el ojo del huracán.

¿Cómo llegó al Perú?

En el año 2013 monté una startup en España. De ahí empecé a trabajar en Ecuador y comencé a hacer incursiones en el Perú por dos razones: es un país muy atractivo y por la visión y dimensión que tienen las empresas aquí. Monté mi startup aquí y me fue muy bien, tanto así que en 2021 la terminé vendiendo.

¿Encontró ‘un país de emprendedores’, como se suele decir?

Completamente. Perú me ha hecho conocer en cuatro años y medio la misma cantidad de presidentes que he conocido en España en 46 años. Pero el Perú en cuatro años ha estado creciendo por encima del 2% y 3% y España apenas ha llegado al 1%. Lo que quiere decir que es un país de emprendedores y emprendedoras, de empresarios y empresarias valientes que tiran para adelante con todo, que lo que pase en la política es importante, pero no es condicionante para ellos, y es algo que no pasa en todos los países, mucho menos en España, donde si el Gobierno no funciona la maquinaria se resiente muchísimo. Yo digo que las escuelas de negocios aquí están perdiendo plata porque mandan a España a aprender de innovación y gestión del contexto, pero donde realmente hay una velocidad de incertidumbre es en el Perú y los empresarios del Perú son expertos en gestionar la incertidumbre.

¿Cómo se gestiona la incertidumbre?

Seguir trabajando sobre lo que sabes hacer y hacerlo crecer o adaptarlo al contexto incierto, pero a la vez estar explorando nuevas oportunidades que te está generando la incertidumbre. Las manos puestas en el hoy, en seguir creciendo y hacerlo mejor, y los ojos puestos en el mañana, y empezar a probar qué se puede convertir en negocio. Y hacerlo sin miedo a fallar. No tiene que ser algo nuevo, puede ser algo que ya se usa en una industria y aplicarlo a otra. Tiene que ser distinto y distinto no necesariamente es nuevo.

¿Cuál es su percepción sobre el versus entre más empresa y más Estado?

Está claro que allí donde los empresarios tienen esa vena emprendedora, los países van más rápido. Es decir, es mejor depender de la sociedad y de las empresas, que depender del Estado. Y Perú es muy buen ejemplo: el compromiso de la sociedad civil, empresarios y empresarias es con el desarrollo y el progreso, y el compromiso no es tanto con el Gobierno, porque al Gobierno lo cambian mañana.

¿El aspecto social dónde queda?

Hoy en día existe una fuerte corriente que habla de la sostenibilidad y dentro de ella, hay un campo que tiene que ver con lo social. Pero te lo voy a resumir así: de los 35 finalistas que hemos tenido este año en Innovators Under 35, todos tienen la sostenibilidad en su ADN; es decir, estos chicos no hacen nada que atente contra el planeta ni que atente contra las personas. Las empresas recién estamos siendo conscientes de que tenemos que dejar un planeta mejor del que hemos recibido. El espíritu de las personas es siempre hacer el bien, aunque creamos que no. El espíritu de hacer el bien sin mirar a quién debería empezar desde pequeños.

Ser parte de Innovators Under 35 es casi ideal para usted: está el mundo empresarial y está darle oportunidad a personas con ideas potentes que pueden cambiar el mundo.

Exactamente. Las compañías han entendido que la innovación y la transformación no son una opción, es una obligación si quieres seguir existiendo, si quieres seguir siendo líder. Y también han entendido que no pueden resolver todos los problemas y se han dado cuenta de que afuera hay talento que tiene soluciones para los problemas que ellos internamente no van a resolver, porque les quema el día a día y porque no tienen el talento ni tecnología, les costaría mucho aprenderlo. Afuera ya tienen el talento, la tecnología y la solución. Es ese matrimonio perfecto entre qué problemas tenemos adentro que podemos solucionar afuera; qué ideas de negocios tenemos en las compañías que podemos explorar más rápido haciendo ese matrimonio con las startups y los jóvenes que quieren cambiar el mundo. En Latinoamérica vamos a ser muchos más grandes cuando empecemos a pensar como región y no como países. En Latinoamérica hay que dejar los egos a un lado y tratar de aprovechar el talento que tiene.

AUTOFICHA:

-“Soy Pedro José Mateos Felipe. Estoy atrapado en dos cuerpos de 23 años (ríe). Nací en Torrecillas de la Tiesa, Cáceres, que pertenece a la región que se llama Extremadura, en España. Un pueblo muy chiquitito de unos 1,100 o 1,200 habitantes, no tiene más”.

-“Acabé el colegio y me fui a Madrid a estudiar Economía en la Universidad Complutense. Elegí una carrera que me diera muchas posibilidades. Soy economista, pero sobre todo soy un conector de empresas con startups que pretende cohesionar el sistema latinoamericano”.

-“Soy director del Proyecto MIT Tecnology Review Innovators Under 35 para Latinoamérica. También colaboro con algunos comités de dirección y con MBA y diplomados en algunas escuelas de negocios. Mi trabajo es detectar talento, visibilizarlo, conectarlo con las empresas y gestionar la comunidad”.

VIDEO RECOMENDADO: