La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que se presentarán acciones de inconstitucionalidad contra la ley sobre la devolución del Fonavi y sobre la negociación colectiva.

“El gobierno está dirigiéndose al Tribunal Constitucional (TC) para que declare ilegales dos iniciativas legislativas que son muy costosas, no para este gobierno sino para los siguientes”, apuntó Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, en conferencia de prensa.

El MEF había advertido sobre ambas normas, y el efecto que tendrían sobre las arcas públicas.

En el caso de la ley de devolución de aportes al Fonavi, el titular del MEF aseveró que costaría 50 veces el PBI de China; es decir, S/ 3,835 billones.

“El artículo 79 de la Constitución dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, no puede proponer gastar un sol más. En este caso (Fonavi), está proponiendo gastar ‘1 con 800 ceros’. El gobierno acude al TC para declarar ilegal esta ley, porque esta deuda no la van a pagar ni en 500 años”, anotó.

Por su parte, la ley de negociación colectiva generaría un costo adicional de hasta S/ 6,228 millones anuales.

Mendoza explicó que los laudos arbitrales entre sindicatos y entidades públicas usualmente fallan a favor de los trabajadores y constituyen medidas con rango de ley que le cuestan al Estado bastante dinero.

“Estamos yendo al TC porque queremos proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica y que los gobiernos que vengan adelante tengan cierta tranquilidad para manejar las finanzas públicas”, puntualizó.

