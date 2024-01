PC Factory busca posicionarse en el mercado peruano. Gonzalo Verdeguer, gerente general de la empresa, anticipa la apertura de cuatro nuevas tiendas y la propuesta de valor para crecer en el país.

¿Cuáles son las líneas de negocio que ofrecen?

Manejamos la comercialización de computadoras, laptops, ‘only one’, monitores, y accesorios, así como tablets. También abarcamos la línea de telefonía, que incluye desde equipos móviles hasta accesorios y gadgets. Comercializamos televisores para complementar la oferta tecnológica de la casa, así como la línea de juegos que engloba consolas, laptops gamers, accesorios gamers, lentes de realidad virtual, etc. Además, ofrecemos una amplia gama de periféricos y accesorios, que van desde routers, cámaras de vídeo, tintas para impresoras, cables, etc. El espectro es bastante extenso.

¿También ensamblan computadoras?

Efectivamente, tenemos una línea de negocio que consideramos muy importante: el armado de computadoras. Vendemos todas las partes y piezas, como discos duros, memorias RAM, tarjetas de video, procesadores, etc. Podemos ensamblar computadoras a pedido del cliente, algo que no se encuentra en el retail formal tradicional. Creemos que existe un mercado significativo de personas que prefieren la garantía y seguridad que ofrecemos. Saben que nuestras tiendas están aquí para quedarse.

¿Cómo les fue el año pasado y cuál es la expectativa para este año?

Con relación al sector, el año pasado el mercado experimentó una contracción considerable. En 2023, la facturación en la comercialización de productos tecnológicos cayó un 30%. No hubo un mes en el que se observara algún repunte significativo. Las campañas no fueron exitosas. En términos de unidades, también hubo una disminución, aunque no al mismo ritmo que los valores. La reducción en la facturación se debió a la necesidad de los minoristas de bajar los precios más por una cuestión de caja que por incremento en las ventas.

¿Cómo les fue a ustedes?

En nuestro caso, todo fue positivo, ya que, al haber empezado a operar en 2023, estamos ganando participación de mercado a nuestros competidores. Nuestro objetivo es seguir consolidándonos en la mente del consumidor y hacer crecer nuestra reputación con nuestra estrategia.

¿Con cuántas tiendas operan en el país y en qué otras economías operan?

En Perú, contamos con dos tiendas físicas (en San Miguel y Jockey Plaza) y el canal online. PC Factory se fundó en 1996 en Chile, comenzando con una tienda modesta de productos tecnológicos. En 2012, fue adquirida por un fondo de inversión chileno, que decidió expandirla a 30 tiendas. Entre 2017 y 2018, la empresa fue adquirida por uno de los socios del fondo, quien la llevó a la internacionalización. Se abrió una oficina en China para el desarrollo y outsourcing de marcas propias y una oficina en Miami para la consolidación de productos de marcas y distribuidores en Estados Unidos. También, en Chile PC Factory administra las tiendas de Samsung. A fines de 2022, me contrataron para abrir la marca en Perú en enero de 2023.

¿Cuáles son las expectativas en Perú?

Perú es un país interesante en el que tenemos varias expectativas para 2024. Queremos abrir cuatro tiendas, de las cuales dos deberíamos empezar a construir en febrero para que estén abiertas a fines de marzo. Las otras dos tiendas las inauguraremos más hacia el tercer o cuarto trimestre de este año, aún estamos en negociación de los espacios. En cuanto a campañas e hitos, aunque no participaremos en la categoría de ventiladores y aires acondicionados en la campaña de verano debido a las regulaciones, entraremos con fuerza en la categoría de audio.

¿Cuántas campañas tienen para el año?

Tenemos cerca de 55 campañas para lanzar, una por semana. Después de la campaña de verano, sigue la escolar, que es el pico en todo lo que es cómputo y la venta de tintas de impresora. Luego, vendrán las campañas clásicas y las que impulsaremos.

¿Cómo se diferencian de la competencia considerando que ustedes son comerciantes y no productores?

Lo resumo así: si vas a la mayoría de las tiendas y dices que quieres ver una computadora o cualquier otro producto, te dicen que está en la caja y que debes comprarlo primero. Nosotros abrimos la caja y lo mostramos. Lo peor que puede pasar es que nos digas que no lo compras. Esta experiencia diferente es lo que nos distingue. Además, contamos con personal altamente capacitado y amante de la tecnología; incluso algunos son gamers.

