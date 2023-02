Las protestas sociales y el bloqueo de carreteras, que se extendió desde la zona sur a otros puntos del país, tuvieron más impacto en enero que en diciembre, estimó Scotiabank. Ante esta situación, el Producto Bruto Interno (PBI) del primer mes habría registrado un crecimiento cercano al 0% (en diciembre fue 0.86%).

Entre los sectores más afectados, precisó la entidad financiera, se encuentran el de Alojamiento y Restaurantes, Transporte, Servicios Financieros y Construcción.

Sobre este último sector se debe considerar que los despachos locales de cemento cayeron 13% en enero. Por su parte, la producción minera se vio afectada por el cierre temporal de San Rafael (Puno), y la menor producción de cobre de Las Bambas (Apurímac), Antapaccay y Constancia (Cusco).

El exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, comentó que “mientras no regrese la calma” y no haya una solución de fondo, esa situación dañará la economía.

“Ahora hay menos manifestaciones, pero no se sabe por cuánto tiempo. No se sabe qué pasará y si van a disminuir o no las protestas”, aseguró.

En ese sentido, consideró que más allá de los programas y apoyos que pueda dar el Ejecutivo, es necesario “establecer la calma y como segunda etapa uno puede analizar los daños ocasionados”.

DATOS

La economía peruana solo creció 2.68% en 2022, de acuerdo con los datos del INEI.

El año pasado, el sector de menor crecimiento fue el de Pesca, que retrocedió 13.74%, seguido por el Financiero y Seguros, que cayó 6.96%.