PBI podría crecer solo 3% por inversión regional

Durante la mañana y la tarde de ayer, los gobernadores de cada región se reunieron con los ministros de Estado y el presidente Martín Vizcarra en el marco de un Gore Ejecutivo extraordinario. La primera mesa de trabajo se realizó con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), David Tuesta, quien advirtió a las autoridades sobre el riesgo de que el PBI crezca solo 3% en 2018.

“Un crecimiento de 4% fue lo que se proyectó el año pasado. Ustedes, como gobierno regional, tenían que estar enfocados en ese crecimiento. Si las cosas van como van, la parálisis que presenciamos hará que crezcamos solo 3%”, dijo.

En ese contexto, el MEF propuso dos medidas. Una será volver más flexible la incorporación de inversiones no previstas y la otra, “facilitar la actualización de la programación multianual”. Tuesta agregó que iniciar nuevos proyectos no sería eficiente pues su continuidad no se garantizaría por los comicios regionales.

Por ello, destacó la implementación del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), con el que buscarán diagnosticar la falta de recursos para hacer un doble financiamiento que acelere la transferencia de dinero para los proyectos.

SABÍA QUE



- El premier César Villanueva dijo en el Gore que se deberá priorizar la inversión en la reconstrucción y en los ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Transportes.



- Martín Vizcarra, por su parte, anunció que un representante del Ministerio de Economía y Finanzas trabajará en cada región para acelerar la ejecución de obras.