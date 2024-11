Patricia Juárez hace mea culpa en CADE Ejecutivos 2024

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, participó en la 62° edición de CADE Ejecutivos 2024, donde habló sobre la situación de las diversas instituciones del Estado e hizo un mea culpa por "no estar a la altura".

"No podemos tener un Ministerio Público que simplemente desconoce las normas que el Congreso, en el ejercicio de atribuciones, aprueba. No podemos tener un Poder Judicial que a través de acciones de amparo paralice cualquier tipo de decisión que el Parlamento haya tomado. Tenemos una Junta Nacional de Justicia que en los últimos tiempo ha actuado como si fuera un poder del Estado más, y tenemos un Tribunal Constitucional enfrascado en sus propios problemas internos, sumado a un Congreso de la República, y yo acá tengo que hacer un mea culpa, porque no hemos estado a la altura de las circunstancias a pesar de los buenos propósitos", manifestó.

A todo eso se suma, expresó la legisladora de Fuerza Popular, el Ejecutivo que "desde hace mucho está en piloto automático".

En ese sentido, señaló que hay una grave ausencia de institucionalidad y señaló que algunas instituciones pretenden tener una autonomía limitada, por lo que no respetan y toman en cuenta que un sistema democrático se sostiene por un ejercicio de pesos y contrapesos.

Por otro lado, Patricia Juárez manifestó que la bicameralidad traerá al país "estabilidad política y económica". Indicó que esta es una de las reformas más importantes que se han aprobado en el país. Del mismo modo, reconoció los "graves problemas" que hay en el país como el de la corrución, inseguridad ciudadana, los escasos recursos para combatir la minería ilegal, entre otros.

