En el tercer día de huelga nacional indefinida, los transportistas de carga –que demandan la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y reducción en los precios del diésel, entre otros puntos– decidieron cerrar una serie de vías, lo que ha afectado a varios sectores. Uno de ellos es el de comercio exterior, ya que se paralizó la atención en diversos puertos.

Según información recogida por este diario, en el puerto del Callao se había cancelado el ingreso de tres naves debido al parto de transportistas, una que traía aceites, otra con carga de graneles sólidos y otra con graneles líquidos. Tampoco había movimiento de camiones portacontenedores en el Terminal Norte del Callao, operado por APM Terminals.

Al respecto, Carlos Posada, director del Instituto de Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), comentó que el transporte es un importantísimo eslabón de la cadena que impacta en las operaciones de comercio exterior, y en el movimiento interno de carga, porque los transportistas también movilizan dentro del territorio nacional una serie de mercaderías e insumos para el sector de manufactura en la industria local.

“Entendemos que los gremios de transporte tienen el derecho a solicitar que las autoridades escuchen sus pedidos, pero no se puede –y en la Cámara respetamos el principio de derecho–cometer un delito para justificar pedidos que pueden ser atendidos o no por el gobierno generando un perjuicio colateral adicional a los ciudadanos”, refirió.

Añadió que la toma de carreteras es un acto ilegal que no debe permitirse, sin que eso implique que se puedan buscar espacios de diálogo. Aunque resaltó que el alza del precio del petróleo es a nivel mundial. Sin embargo, cree que el Estado debe escuchar ese tipo de pedidos y no esperar a último minuto cuando se toma la medida de fuerza para reaccionar.

Como Cámara de Comercio de Lima ya se han pronunciado solicitando que se busque una solución dentro de lo permitido. Pero Posada enfatizó que no se deben permitir ciertas acciones como solicitar que se reserve carga para algunas empresas de transporte.

MIRA Paro de transportistas impide el traslado de oxígeno medicinal a los hospitales del país

“Estamos en una economía de libre mercado y lo importante es que se llegue al punto de equilibrio que permita operar al sistema, pero establecer reservas de carga o solicitar que se garanticen porcentajes mínimos, no solo atenta contra la libertad de mercado, sino contra compromisos que el Perú tiene suscritos a nivel internacional”, indicó.

Añadió que por normas internacionales, el país no puede generar mejores condiciones para un grupo en desmedro de otro. Explicó que estas normas buscan que los peruanos en el extranjero no sean discriminados y a la vez garantiza que no exista ninguna ventaja exclusiva para los peruanos dentro del país, que las empresas y toda persona que quiera hacer comercio exterior e invertir en el extranjero tengan garantizados los mismos derechos que cualquier nacional de cualquier país.

Posada instó a las autoridades y gremios de transportistas a resolver el problema, porque ya tenemos varios antecedentes de huelgas de transporte de carga pesada que en su momento llegaron a buen puerto y han permitido levantar las medidas de fuerza. “No podemos estar cada seis meses bloqueando carreteras, porque genera mayores perjuicios, y pone en riesgo en esta coyuntura la correcta movilización de mercancías dentro del territorio nacional”.

LLAMADO A LA CALMA

Por su parte, ComexPerú se sumó al pedido de diálogo para encontrar una pronta salida para que la huelga no dure ni un solo día más. Para Juan Fernando Correa, presidente del gremio, este bloqueo no solo perjudica la producción, sino que el flujo de las exportaciones está sufriendo serios problemas.

“Hacemos un llamado a la calma a los transportistas de carga del país, y los exhortamos tanto a ellos como a las autoridades a priorizar el diálogo. El país no puede seguir parado. Ello solo afecta a la reactivación económica”, apuntó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Pía León: Serie Waffles + Mochi de Netflix exhibe los ingredientes peruanos