Paola Masías: “La ley de tasas nos impide llegar a lugares más alejados y vulnerables”

Perú21 conversó con la presidente de la Asociación de Microfinancieras del Perú, Paola Masías, quien denunció que la extorsión ‘gota a gota’ ahora toca la puerta de trabajadores de microfinancieras e impide que puedan seguir dando pequeños créditos a emprendedores.

¿Cuál es el panorama que envuelve a los beneficiados con las microfinanzas?

El primer gran impacto que tuvimos fue principalmente en la pandemia, porque a diferencia de la banca tradicional, nosotros llegamos a los lugares donde se desarrolla o desenvuelven los pequeños negocios. Nuestro crédito es pequeño, menos de 1500 soles aproximadamente, dependiendo la entidad. Damos microcréditos principalmente para capital de trabajo. La pandemia fue un gran reto porque no había mucha movilidad para llegar a clientes. Por otro lado, normas como la ley de tasas, también es un reto, pues ha impedido que lleguemos y bancaricemos a más clientes.

¿Cómo afecta la existencia de esta ley a los pequeños negocios?

Nos impide como microfinancieras llegar a lugares que están más alejados y a los más vulnerables. Generar un nuevo crédito tiene un costo alto en temas operativos y regulatorios. En la medida que te ponen una tasa, te impiden llegar a más clientes. De esta manera, la oferta que les queda es la de un crédito informal y este no simplemente llega con una tasa más alta, sino que llega con formas de violencia de por medio. Yo creo que ese es el peor impacto hacia los clientes que se han visto inmersos en un crédito que no solo afecta a su patrimonio porque excede la tasa del BCR y llega con modalidades violentas.

¿De qué manera la violencia está calando en los clientes del sector financiero?

La extorsión ‘gota a gota’ es una prueba de ello, ya que son créditos informales que ponen en riesgo la vida de los clientes. Pero ese ya no es el único problema, porque ahora han llegado a algunas zonas donde trabajadoras de microfinancieras y extorsionadores se han cruzado. Cuando han estado al lado de los clientes, aparecen y les exigen o violencia que no se aparezcan de nuevo porque es ‘su zona’. Está pasando en el norte chico. Nos preocupa porque es el inicio de algo. Lo denominan como ‘la zona liberada’, que es lo que hacía el terrorismo en los años 80. No denuncian por miedo.

Es decir, ¿les impide ser una alternativa para entrar al sector bancario formal a pequeños empresarios?

Claro. Básicamente vamos a personas que están buscando capital de trabajo para el emprendimiento o negocio pequeño que puedan tener a nivel familiar en sus localidades. En la medida que el costo del crédito es elevado y el tope te impide llegar a sitios más alejados, inclusive lugares donde no hay centros policiales, allí llegamos las microfinanzas. El modelo de negocio es trasladar a los asesores que van hacia donde está el cliente. Las tasas pueden ser un limitante también para quienes no tienen un récord crediticio.

¿Su crecimiento se ha visto afectado?

Hemos seguido creciendo, no te digo que hayamos paralizado. Todas las microfinancieras han seguido incrementando el número de sus clientes, pero no al nivel que se esperaba. El nivel de bancarización fue creciendo y ahora está en desmedro, reduciéndose. En el 2023 eran 3 millones 400 mil familias beneficiadas por las microfinancieras, y en el 2024 fueron 3 millones 200 mil familias. Entonces vemos cómo la ley del tope de tasas comienza a impactar.

¿Qué está ahora en manos del Congreso?

Ya fue aprobada (la derogatoria) en primera votación. Creo que el Congreso ya comprendió que si quiere impedir o acabar con los créditos informales, sabe que esta ley ha sido muy perjudicial. No solo las entidades financieras lo hemos dicho, sino que está respaldado por la SBS, las asociaciones de microempresarios, la consciencia es unánime. Es momento de que los congresistas se pongan en lado de los usuarios para que aprueben y ratifiquen la norma en segunda instancia. Está en sus manos. Si no se aprueba por un tema político, sería lamentable.

¿Es cierto que si se deroga la ley dejarán de ser fiscalizados?

No, la Superintendencia es reconocida internacionalmente por tener el más alto estándar en materia regulatoria. Creo que afirmar lo contrario es por desconocimiento, todas las entidades del sistema financiero son supervisadas regularmente y tienen visitas e inspecciones de la SBS. Eso lo ves cuando se toman medidas como la liquidación de empresas que no están alineadas.

