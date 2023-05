El consumidor busca la agilidad en los procesos así como una experiencia favorable de compra, es por ello que una limitación común referente a las compras online o físicas son los métodos de pago. Por ende, es importante considerarlos como parte de la estrategia de negocio, ya que la demanda del comercio electrónico y físico en el Perú va en continuo crecimiento.

Es así como las empresas buscan no solo ampliar su alcance, sino también sus ganancias, por ello, los pagos alternativos se han convertido en una herramienta fundamental ya que brindan flexibilidad y se adecúan a las necesidades del usuario.

Al respecto, Ruben Uema, Gerente Comercial de PagoEfectivo, a Paysafe Company, comenta que se ha vuelto prácticamente una necesidad que los negocios ofrezcan diversos métodos de pago alternativos ya que esto atrae al consumidor final, porque les permite tener una mayor inclusión financiera.

“Los pagos alternativos siguen siendo una forma confiable y segura de realizar transacciones, por lo que es importante que las empresas los tengan en cuenta dentro de sus actividades comerciales. Además, les permite no perder la oportunidad de venta ya que cubre la necesidad del consumidor, brindándole seguridad y experiencia de compra satisfactoria” añade el ejecutivo.

Asimismo, los pagos alternativos como PagoEfectivo, brindan a los negocios y empresas en general, la opción de aceptar pagos por cualquier medio (banca digital, banca móvil, transferencias, billeteras digitales, eCash, pagos por QR, etc) lo que hace que el cliente no se sienta limitado a solo contar con efectivo o tarjetas de débito y/o crédito, haciendo que su opción de compra sea mayor y pueda adquirir productos con mayor facilidad.

“La adopción de pagos alternativos potencia los negocios, sean digitales o físicos, ya que llega a los sectores de la población que no tiene un fácil acceso a productos financieros tradicionales. Al no requerir información sensible como nombres, DNI, claves, CVV, entre otros, facilita el pago tanto digital como físico” finaliza el ejecutivo.