PagoEfectivo, medio de pago para comprar por internet y pagar sin tarjeta, anunció que estará uniéndose a la empresa de soluciones tecnológicas, Niubiz, en una alianza estratégica que brindará facilidades a sus clientes al momento de realizar transacciones electrónicas.

La pandemia por la covid-19 cambió las formas de pago en toda América Latina, destacando el uso de billeteras digitales, modalidad de pago que ya cuenta con más de 12.5 millones de usuarios en Perú y que presenta excelentes proyecciones de crecimiento. En ese sentido, PagoEfectivo y Niubiz se unieron para que los usuarios puedan realizar transacciones en los negocios afiliados a su red a través de un código QR.

“La facilidad y practicidad al momento de cobrar es una de las principales ventajas que ofrecen las transacciones QR. Una vez que el usuario generó su código CIP en la tienda de su preferencia afiliada a PagoEfectivo, este tendrá la opción de pagos por billeteras digitales, siendo este un proceso 100% automático. Esta tecnología promueve una masiva aceptación por parte de los comercios que ofrecen esta experiencia a sus clientes”, sostuvo Juan Fernando Villena, Gerente General de PagoEfectivo.

El uso de código de QR como métodos de pago cobró gran relevancia como la alternativa más segura para quienes salen de sus hogares a realizar compras, ya que evita el contacto con el dinero en efectivo o el intercambio de tarjetas y documentos con el vendedor.

“Somos fieles creyentes que, ofreciendo más opciones de pago, los negocios tendrán un crecimiento asegurado. Existen más de 12 millones de usuarios de las principales billeteras del Perú y esperamos que un porcentaje importante de ellos comience a pagar sus compras en línea utilizando el código QR que habilitaremos gracias a Niubiz”, agregó Villena.

“Nuestro objetivo es incorporar todos los medios de pago disponibles en las soluciones que ofrecemos a comerciantes y partners, de modo que tengan mayores beneficios al cobrar por sus productos. Tenemos aún desafíos importantes para incrementar el hábito de consumo a través de códigos QR y estamos promoviendo el uso con importantes alianzas como la que tenemos con PagoEfectivo”, comentó Fabiola Morales, Gerente de División de Soluciones de Procesamiento de Niubiz.

PagoEfectivo también permite realizar compras no presenciales a quienes no cuentan con una cuenta bancaria y/o a quienes no quieren utilizar sus tarjetas para compras online para no compartir datos personales. Es un importante aliado para bancos y cajas de ahorro brindando la posibilidad de realizar pagos a través de la banca móvil, redes de agentes en bodegas, empresas que dan servicios financieros, tiendas de conveniencia, entre otros; aumentando así la tasa de conversión de cliente.

VIDEO SUGERIDO

Omar Tello exige a los fiscales que investigan la corrupción de este gobierno, se lo cuenten todo. Además, un denunciado por secuestro, otro por acoso son contratados en el Ejecutivo. También, la tregua fue para la foto; congresistas cuestionan la idoneidad del gabinete. Y, bombardeo en Ucrania impacta guardería infantil.