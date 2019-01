Estas son las 10 concesionarias de transporte público que más invirtieron en 2018 [FOTOS]

Durante el 2018, las empresas concesionarias de infraestructura bajo supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) invirtieron un total de US$705,6 millones con lo cual se ha logrado superar la disminución de inversión que se produjo en 2017.

La mejora en la infraestructura de transporte y la inversión que realizan las empresas concesionarias contribuye a la aceleración de la economía nacional y a reforzar la institucionalidad, destaca el organismo supervisor.

De esta forma, en 2018, la inversión desembolsada en infraestructura de transporte concesionada representó un 2% de la inversión bruta realizada en el país.

El año 2018, el subsector supervisado que más inversiones realizó fue el de Ferrocarriles con un desembolso total por US$ 483,2 millones producto (68% del total), impulsado por la aprobación de la Adenda N°4 del Metro de Lima Línea 1 y el avance en la Línea 2.

Las concesionarias de carreteras hicieron obras por US$ 167,4 millones, los puertos por US$ 45 millones, en tanto que los aeropuertos por US$ 9,1 millones, cifra esta última que se estima que se multiplique este año luego de que Ositrán aprobará la Adenda N°7 del contrato de concesión que permitirá el inicio de obras para ampliar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

-Ranking de concecionarias que más invirtieron el 2018-

1. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público indicó que el TOP 10 de las concesionarias que más invirtieron estuvo liderado por la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, que va desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho. El proyecto de ampliación del servicio demandó en el 2018 US$317,6 millones.

2. En el segundo puesto se ubicó la Línea 2 y Ramal Av. Faucett- Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao cuyo avance demandó el año pasado inversiones por US$165,6 millones para la construcción de estaciones y el túnel.

3. En el tercer puesto se ubicó la Longitudinal de la Sierra Tramo 2, que atraviesa la sierra norte desde Cajamarca hasta Huamachuco y Trujillo, incluyendo un ramal hacia Guadalupe (Ciudad de Dios, entre Trujillo y Chiclayo). En esta concesión se invirtió US$58,9 millones durante el 2018.

4. La cuarta concesión que recibió más inversiones fue la IIRSA Sur Tramo 4, entre los distritos de Azángaro (Puno) e Inambari (Madre de Dios) por US$31,3 millones.

5. En la quinta posición de este ranking del Ositrán se ubicó el Terminal Portuario General San Martín, en Pisco, Ica, que inició su proceso de habilitación y modernización desembolsando US$29 millones.

6. Las inversiones realizadas en la Autopista del Sol que une Trujillo (La Libertad) – Sullana (Piura) llegaron a US$15,5 millones en 2018, con lo cual se situó en el sexto puesto del TOP 10 de las concesiones de infraestructura en que más se invirtió.

7. En el puesto séptimo se ubicó la IIRSA Norte que va desde Paita (Piura) hasta Yurimaguas (Loreto) en la que se invirtieron US$12 millones el año pasado.

8. En la concesión vial que une las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se desembolsó US$11,1 millones en el Tramo Vial Desvío Quilca – Desvío Arequipa (Repartición)- Desvío Matarani – Desvío Moquegua – Desvío Ilo – Tacna – La Concordia.

9. En el puesto 9 del TOP 10 se ubicó el Tramo 5 de la IIRSA Sur con US$9,84 millones invertidos en la vía que une Ilo (Moquegua) – Matarani (Arequipa) – Azángaro (Puno).

10. Finalmente, la IIRSA Sur Tramo 2, que va desde Urcos (Cusco) a Inambari (Madre de Dios) cerró el TOP 10 con inversiones por US$9,82 millones en 2018.