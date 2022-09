La falta de congruencia en el Ejecutivo, un plan de reactivación que convence, pero cuya ejecución resultaría poca verosímil con el actual gabinete y los decretos supremos de relaciones sindicales y de tercerización laboral, son algunos aspectos de la coyuntura que preocupan a Oscar Caipo. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) conversa con Perú21, y explica cómo percibe el sector privado el comportamiento del Poder Ejecutivo.

Esta semana se reunieron con el ministro de Economía, Kurt Burneo. ¿Les genera confianza el plan de reactivación Impulso Perú?

Vemos que es un plan muy completo, muy concreto, muy claro, con tres pilares: el gasto privado, la inversión pública y la reconstrucción de la confianza. Y obviamente le hemos dicho que lo agradecemos, inclusive ha traído un enfoque sectorial en sectores críticos y sectores estratégicos de gran potencial en el futuro. (…). Lo que es un desafío es qué tan factible sea la implementación de ese plan para que no se quede solo en las propuestas y ahí las preocupaciones que hemos transmitido es la falta de coherencia que puede haber en el Gobierno y en el gabinete porque la inversión no solo requiere del Ministerio de Economía. Si bien muchas decisiones pueden pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión se da en distintos sectores, y si estos no están alineados o no tienen a personas con capacidad o idoneidad, entonces, la capacidad de ejecución de este plan va a ser muy limitada.

Entonces, ¿Impulsa Perú y el MEF les generan confianza, pero no el resto del gabinete?

Es correcto. No es suficiente. La implementación (del plan) depende de otros ministerios, muchas veces del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Entonces, los mensajes que está dando (Burneo) y el reconocimiento a la importancia del sector privado como motor de crecimiento de la economía no se está viendo de la misma manera en otros sectores, pero también otros sectores no están con la capacidad de ejecutar y acompañar el plan (del MEF). Se requiere que los nombramientos sean de personas que tengan capacidad e integridad porque sino vamos a ver que seguimos entrampados en lo mismo que hemos vivido por décadas, porque la corrupción no es nueva.

En la reunión, ¿abordaron cuál es la posición que tiene él (Burneo) sobre los decretos supremos de relaciones colectivas y tercerización laboral?

Sí y fue un ejemplo de esa falta de coherencia (en el Ejecutivo). Por un lado el ministro Burneo está con mucha claridad, llamando a recuperar la confianza, pero por otro lado vemos lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo. No es que nosotros no queramos discutir los temas. Estamos de acuerdo con poner todos los temas que plantea el Gobierno y los trabajadores en la agenda. El problema es que los están sacando de la agenda y los están promulgando directamente sin pasar por el debido diálogo. El ministro Burneo es consciente de que no se han hecho las consultas intersectoriales y que no se ha hecho el debido análisis técnico y evaluación de los costos y beneficios.

Le entiendo, entonces lo que Kurt Burneo les ha expresado es que no debió haberse dado esa disposición de forma unilateral (de aprobar los decretos) …

Eso nos ha dado a entender, de que efectivamente entiende que eso no debió ser así y lo ha dicho inclusive públicamente en una reunión del SAE (Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consulturía ), que está analizando los impactos porque no se hizo previamente.

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, ha insistido en convocarlos al CNT, pero no ha dicho que vayan a retroceder con los decretos. ¿Qué le dirían al ministro, considerando que ustedes dicen que la derogación sería la forma de volver al CNT?

El ministro escribió un artículo (esta semana) que decía que el comienzo de una nueva gestión es una oportunidad para revisar las cosas. Sin embargo, parece que no está revisando las acciones de sus antecesores, que es la política del Gobierno en materia laboral. Entonces pretende invitarnos como si no hubiera pasado nada, como si los hechos a los cuales nosotros hacemos alusión no existieran. Creo que es poco serio pensar que porque nos convoca vamos a acudir, cuando justamente hemos suspendido nuestra participación a raíz de que consistentemente el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha vulnerado el diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y los procesos para sacar normas, que por lo menos deben ser publicadas y consultadas a los distintos sectores (…). Estamos esperando que se puedan derogar (los decretos) e inmediatamente lo retomamos (el debate) en el Consejo Nacional del Trabajo.

El Ejecutivo propuso en el proyecto de presupuesto para 2023 que se extienda la suspensión de la norma que prohíbe contratar locadores de servicios. ¿Considera que hay una incongruencia?

Mientras que hablas de precarización en términos generales, de que la principal razón por la que se está promoviendo el Decreto Supremo 001-TR es para evitar la precarización del empleo, cuando en realidad las empresas formales que adquieren servicios lo hacen de otras que tienen trabajadores en planilla, con beneficios que muchas veces superan los mínimos de ley. Sin embargo, no miran lo que está dentro del sector público: la locación de servicios, con más de 400 mil trabajadores; el régimen CAS, que lo quieren extender. Mientras tanto hablamos de 200 mil trabajadores en tercerización. Entonces, aquí hay una contradicción. Tenemos dos casos en el sector público, donde los trabajadores no tienen los beneficios de ley, no tienen derechos laborales, no tienen vacaciones, no tienen CTS. Aquí hay un doble discurso que viene del Gobierno. Parece que unos trabajadores preocupan más que los de otro lado.

-Oscar Caipo graduado en Administración de Empresas de la Universidad de Boston, es socio principal de KPMG en Perú desde 2008 y es uno de los fundadores de Empresarios por la Integridad y tiene experiencia en transformación y gobierno corporativo.

-“Si estos decretos supremos se mantienen sin poderlos revisar, sin poderlos mejorar, vamos a seguir retrasando la recuperación del empleo. El dato a junio es que los ingresos reales estaban 20% por debajo del año 2019 porque estamos incorporando una inflación de 2019″, explica Caipo.

