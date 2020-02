Las casas de apuestas no pierden la oportunidad de participar en cualquier concurso del mundo. Los Premios de la Academia no iban a ser la excepción.

La carrera al Oscar ha visto claras favoritas en las principales categorías, y lo mismo reflejan las casas de apuestas Bwin, Betstars, William Hill e Inkabet.

Mejor Película Bwin Betstars William Hill Inkabet 1917 1.60 1.47 1.31 1.33 Parasite 3.75 3.80 3.75 5.00 Once Upon A Time In Hollywood 9.00 9.50 9.00 8.00 Joker 13.00 10.00 13.00 12.00 Jojo Rabbit 67.00 51.00 51.00 80.00 The Irishman 67.00 61.00 51.00 70.00 Little Women 101.00 101.00 101.00 150.00 Marriage Story 101.00 81.00 101.00 100.00 Ford v Ferrari 101.00 126.00 251.00 250.00

En la categoría principal la favorita en el juego es 1917, la cinta bélica de Sam Mendes, que cuenta un día en la vida de dos soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

Mendes, además, es favorito para llevarse la estatuilla de Mejor Director, pues ha triunfado en el resto de festivales e incluso se ha llevado a casa el trofeo del Sindicato de Directores (DGA).

Mejor Director Bwin Betstars William Hill Inkabet Sam Mendes 1.18 1.15 1.14 1.07 Bong Joon-Ho 4.50 5.20 6.00 7.50 Quentin Tarantino 21.00 14.00 21.00 17.00 Martin Scorsese 51.00 51.00 41.00 40.00 Todd Phillips 67.00 67.00 67.00 65.00

No obstante, en ambas categorías lo persigue, no muy lejos, el coreano Bong Joon-Ho, con su cinta Parasite, favorita de la crítica y ganadora de la Palm D’Or en Cannes.

En el terreno de las interpretaciones los resultados parecen prácticamente cerrados. Sobre todo en el premio a Mejor Actor.

Mejor Actor Bwin Betstars William Hill Inkabet Joaquin Phoenix 1.02 1.01 1.02 1.02 Adam Driver 17.00 13.00 13.00 10.00 Leonardo DiCaprio 51.00 51.00 81.00 25.00 Jonathan Pryce 101.00 51.00 51.00 50.00 Antonio Banderas 101.00 51.00 51.00 50.00

Joaquin Phoenix está muy voceado para llevarse el Oscar por su papel como Joker. Rezagado se encuentra Adam Driver (Marriage Story).

En el terreno femenino, Renée Zellweger parece la ganadora fija por su papel como Judy Garland en Judy. Con casi la misma distancia la persigue Scarlett Johansson, coprotagonista de Driver en Marriage Story.

Mejor Actriz Bwin Betstars William Hill Inkabet Renée Zellweger 1.05 1.04 1.02 1.03 Scarlett Johansson 13.00 11.00 17.00 12.00 Cynthia Erivo 26.00 41.00 26.00 25.00 Saoirse Ronan 34.00 34.00 34.00 35.00 Charlize Theron 51.00 21.00 51.00 30.00

Los actores de reparto también lucen definidos, pues, al igual que con las categorías de protagonistas, los candidatos principales se han llevado los premios principales de la temporada: Golden Globe, Critic's Choice Award, SAG Award y BAFTA.

Mejor Actor de Reparto Bwin Betstars William Hill Inkabet Brad Pitt 1.03 1.02 1.02 1.02 Joe Pesci 17.00 13.00 11.00 12.00 Al Pacino 21.00 21.00 21.00 25.00 Tom Hanks 34.00 41.00 21.00 30.00 Anthony Hopkins 51.00 41.00 34.00 50.00

Brad Pitt interpretó a un doble de acción en el noveno filme de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood, y parece haber asegurado su segundo Oscar. Sin hacerle mucha competencia lo persigue Joe Pesci, por su papel como Russell Bufalino en The Irishman, dirigida por Martin Scorsese.

Laura Dern también ha arrasado con todas las premiaciones en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Esta vez por su papel como la abogada de Nicole en Marriage Story.