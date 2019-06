Oro toca mínimo de una semana por impulso de bolsas tras acuerdo entre EE.UU. y México

El precio del oro tocó el martes un mínimo de una semana, después de que Estados Unidos frenó sus planes de imponer aranceles a México , impulsando el apetito por activos más riesgosos, como las acciones, a expensas de alternativas como el metal precioso.

A las 1115 GMT, el oro al contado cedía un 0.4%, a US$ 1,322.11 la onza, tras haber caído con anterioridad hasta su mínimo desde el 4 de junio a US$ 1,320.75. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.2% a US$ 1,326.1 la onza.

Las preocupaciones sobre el comercio global y las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) rebaje las tasas de interés impulsaron la semana pasada los precios al contado a sus máximos desde abril de 2018 a US$ 1,348.08 la onza.

El oro cayó más de un 1% el lunes, después de que los mercados recibieron con alivio el acuerdo entre Estados Unidos y México para evitar otra guerra arancelaria.

No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo , advirtió el lunes que su país podría imponer aún aranceles sobre los bienes mexicanos si no hay progresos suficientes en el compromiso del país vecino de frenar la inmigración ilegal.

El oro se mantuvo también por encima de niveles técnicos clave, ya que las expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos mantenían al dólar cerca de un mínimo de dos meses y medio frente a una cesta de destacadas monedas rivales.

Entre otros metales preciosos, la plata mejoraba un 0.2% a US$ 14.69 la onza; el platino subía un 0.3% a US$ 804.46; y el paladio ganaba un 0.1% a US$ 1,382.65, tras tocar un máximo de más de un mes de US$ 1,393.53 la onza en la víspera.

