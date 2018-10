Oro sube en la apertura, ola de ventas de acciones reactiva su atractivo de refugio

Los precios del oro subían el jueves debido a que una ola de ventas globales de acciones llevó a los inversores a buscar la seguridad del lingote, mientras la debilidad del dólar respaldaba al metal precioso.

A las 10:44 (GMT), el oro al contado subía un 0.88%, a US$ 1,205.23 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 1.1%, a US$ 1,206.20 la onza.

Las acciones europeas caían en línea con una baja en Wall Street en la víspera, lo que apuntaba a una creciente aversión al riesgo en los mercados globales y volcaba mayor atención a un dato de inflación estadounidense en busca de pistas sobre el ritmo del endurecimiento monetario.

"El oro está hallando un poco de respaldo por la ola de ventas global vista en las acciones. Si esta (ola vendedora) persiste, vamos a empezar a ver más un movimiento hacia el oro como un activo de refugio", dijo el analista de ING Warren Patterson.

El desplome del miércoles en Wall Street hizo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a la Reserva Federal por subir las tasas de interés. Algunos analistas afirmaron que sus comentarios de alguna forma respaldan los precios del oro.

La Fed elevó las tasas de interés el mes pasado por tercera vez este año y se prevé ampliamente que las vuelva a subir en diciembre, sin indicios de que su endurecimiento monetario vaya a terminar pronto.

El oro ha caído cerca de un 13% desde que tocó un máximo en abril porque los inversores están optando cada vez más por la seguridad del dólar mientras se intensifica la guerra comercial entre China y Estados Unidos y ante las alzas de las tasas de interés estadounidenses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.18%, a US$ 14.42 la onza; el paladio ganaba un 1.48%, a US$ 1,082.8 la onza; y el platino avanzaba un 0.76%, a US$ 825.2 la onza.

