Oro repunta antes de reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos

Los precios del oro subían este martes, tras disminuir en las dos sesiones anteriores, respaldados por las expectativas sobre unas declaraciones moderadas de la Reserva Federal de Estados Unidos ( FED), que iniciará más tarde su reunión de política monetaria de dos días.

El oro al contado avanzaba un 0.47% a US$ 1,345.97 por onza a las 1045 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4% a US$ 1,348 la onza.

"Hay cierto posicionamiento antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Todos están esperando ver qué tan moderada será la FED y si hay algún tipo de señal sobre próximos recortes a las tasas de interés", dijo el analista de ING Warren Patterson.

Se espera que el banco central de Estados Unidos deje sin cambios los costos de los préstamos, pero posiblemente establezca las bases para un recorte de las tasas para los próximos meses del año.

Las expectativas sobre un recorte de las tasas han ido aumentando gradualmente por la prolongada guerra comercial entre Washington y Beijing, las señales de que la economía de Estados Unidos está perdiendo fuerza y la presión por parte del presidente Donald Trump de aliviar la política monetaria.

Estos factores han incrementado el atractivo de los lingotes. El oro ha ganado más de 6% desde que tocó un mínimo de 2019 de US$ 1,265.85 la onza a principios de mayo.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.4% a US$ 14.89 por onza, el paladio ganaba aproximadamente un 2% a US$ 1,478.30 por onza y el platino avanzaba 0.9% a US$ 799.23 la onza.

Fuente: Reuters.

