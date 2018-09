Oro opera estable mientras inversores esperan visión de FED sobre tasas

El oro se estabilizaba el martes mientras el dólar se mantenía fortalecido antes de una reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, con el avance del metal precioso limitado por sólidos datos económicos de Estados Unidos, que siguen apuntalando al billete verde.

El índice dólar operaba sobre los mínimos de dos meses de la semana pasada y un alza esperada de las tasas por parte de la Fed ya fue considerada en gran parte por los operadores, que estarán buscando pistas del banco central sobre la dirección futura de los incrementos de los tipos de interés.

"Los escenarios alcistas (para el oro son) si la Fed suena un poco más conciliadora, pero no hay mucho espacio para eso en este momento. Los datos estadounidenses no se han debilitado y el posicionamiento del mercado para alzas de tasas no es excesivamente agresivo comparado con la Fed", comentó el estrategia de materias primas de Macquarie Matthew Turner.

Un dólar fuerte hace que el oro, que cotiza en esa divisa, sea más caro para inversores fuera de Estados Unidos y el alza de las tasas de interés estadounidenses usualmente disuade a los inversores de comprar activos que no rinden intereses, como el oro.

A las 11:34 (GMT), el oro al contado subía un 0.24%, a US$1,201.31 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.07%, a US$1,205.2 la onza.

El oro ha caído más de 12% desde abril, presionado por las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos y una guerra comercial global que ha llevado a los inversores a optar por el dólar en vez del oro como refugio.

China y Estados Unidos aplicaron una nueva ronda de aranceles recíprocos a las importaciones que entraron en vigor el lunes, intensificando una disputa comercial que se prevé que afecte al crecimiento global.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.64%, a US$14.31 la onza. El paladio al contado bajaba un 0.05%, a US$1,058.49 la onza, mientras que el platino avanzaba un 0.45%, a US$827.74 la onza.

Fuente: Reuters